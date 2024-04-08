薈蕎一房450萬沽 6年實蝕近五成

匯璽一房795萬沽 5年半實蝕18%

港鐵南昌站匯璽再錄二手蝕讓成交。香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，匯璽3期5B座中層C室，實用面積約362方呎，一房間隔，以約795萬元易手，實呎約21,963元。買家為首置客，原業主2018年9月以約912.7萬元一手購入，持貨約5年半，帳面虧損約117.7萬元或13%，但連使費計實蝕164萬元或18%。

溱柏4房898萬沽 9年實蝕5%

元朗溱柏亦見二手蝕讓，惟蝕幅較「撤辣」前收窄。中原地產副區域營業經理王勤學表示，溱柏5座高層A室，實用面積952方呎，4房套房連儲物套房間隔，叫價920萬元，減價22萬元，以898萬元沽出，實呎9433元。原業主2015年2月900萬元一手買入，持貨約9年，帳面微蝕2萬元，連使費料實蝕近50萬元或約5%。

另外，美聯助理區域經理鄭琨表示，筲箕灣樂融軒中層D室，實用面積671方呎，3房1套間隔，獲同區租客以月租2.5萬元承租，實用呎租約37.3元。業主2014年7月約930.9萬元一手購入，租金回報約3.2厘。