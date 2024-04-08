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經濟

香港地產

十大屋苑周末9成交 「撤辣」後首失雙位數

【明報專訊】雖然「撤辣」後二手交投回升，但隨着多個新盤出籠，加上業主叫價開始回升，十大屋苑二手交投亦下跌。中原地產統計，十大屋苑剛過去周末兩日錄9宗成交，按周回落18.2%，相隔6周，亦是「撤辣」後首次失守雙位數水平，有3個屋苑錄零成交，分別為鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島及紅磡黃埔花園。至於藍田麗港城及天水圍嘉湖山莊，周末則各錄兩宗成交，已是十大屋苑成交量最多的屋苑。

康怡海怡黃埔周末吞蛋

麗港城本月首周暫錄3宗成交，平均實呎11,412元，最新錄得長情業主罕有沽貨大幅獲利離場個案。中原地產首席分區營業經理洪金興表示，麗港城2座中層F室，實用面積517方呎，兩房間隔，享園景，新近580萬元成交，實呎11,219元，買家為用家。原業主1991年3月135萬元購入，持貨約33年，帳面獲利445萬元或3.3倍。

麗港城長情業主沽兩房 33年賺逾3倍

此外，中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，隨着筍盤被消化，加上買家對於追價較審慎，嘉湖山莊整體交投速度放緩，屋苑周末錄兩宗成交，平均實呎8620元，位於翠湖居2座低層A室，實用面積639方呎，3房1套間隔，以550萬元易手，實呎8607元。原業主1995年208萬元購入，帳面獲利342萬元或逾1.6倍。

中原地產經理張奇瑋表示，東涌映灣園交投保持平穩，本周末錄1宗買賣成交，10座高層B室，實用面積748方呎，3房1套間隔，最新以760萬元售出，實呎10,160元。原業主於2020年以821萬元買入，是次沽出帳面需蝕讓61萬元，連使費蝕約105萬元或13%。

另一邊廂，美聯分行統計則指出，本月首周末十大屋苑共約10宗成交，較上周末約16宗減少約37.5%，但仍連續6個周末保持雙位數。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，Blue Coast首輪銷情理想，搶去大批客源，港島區二手交投明顯放緩，加上各區筍盤減少，二手交投難免受壓。美聯住宅部行政總裁布少明表示，上月二手交投暢旺消化不少筍盤，但「市底」仍然強勁，預期本月一手有望錄得3000至3500宗成交水平，二手交投亦料保持活躍。

相關字詞﹕嘉湖山莊 麗港城 十大屋苑

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