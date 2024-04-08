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經濟
瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：油價飈升利好 中海油牛51858

【明報專訊】中東局勢再度升溫，市場對原油需求持續增加，國際油價繼續飈升。上周五三桶油中中海油（0883）微升0.84%，收報19.3元；中石油（0857）、中石化（0386）分別跌0.7%及2.37%。如看好油股，可留意海油牛證（51858），收回價16.8元，行使價16.55元，2025年10月到期，有效槓桿約8.5倍；或中油牛證（52974），收回價6.18元，行使價6.03元，2025年11月到期，有效槓桿約7.2倍；或中化認購（21619），行使價5.59元，2024年12月到期，有效槓桿約7.1倍。如看淡可留意海油熊證（52009），收回價21元，行使價21.25元，2024年12月到期，有效槓桿約8.5倍；或中油認沽（23739），行使價6.18元，2024年12月到期，有效槓桿約4.9倍；或中化熊證（59401），收回價5元，行使價5.15元，2024年12月到期，有效槓桿約6.3倍。

〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2024。版權所有。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]

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