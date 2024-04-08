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經濟
2024年4月8日星期一
技術取勝
投資策略
長和海外子企加快港註冊非香港公司 逾一年登記80間 會計界：或涉稅務重組安排
港明年落實全球最低稅 或推動「回流」
招股轉冷 非香港公司登記連跌3年
中國黃金儲備7274萬盎司 連續17月增持
業界：Web3投資價值視乎社區應用
景順馬磊：若3月經濟數據佳 利中國股市續升
往績回顧：2019年看好比亞迪 3年股價升5.4倍
瑞銀汪濤：內地消費今年料增長5.5%
明基醫院毛利率升 需資金擴建
百度：晶片模型等多層面拓AI 稱文心一言具實用價值 用戶破億
文心與飛槳聯合優化 降推理成本
Hashkey與逾10券商合作 擬港推虛擬資產現貨ETF
碧桂園委年利達律師行助境外債重組
藉AI自動抽取財務數據
業務分三大支柱 員工增至約130人
李澄幸：透過ETF投資美國債 留意利息預扣稅
環球經濟數據
金子：挑戰67元阻力 匯控Call 22541
張兆聰：重汽走勢佳 受惠重卡出口亮麗
張兆聰：油價持續向好 留意USO
伍禮賢：同程旅行首派息 受惠旅業續向好
涂國彬：央行維持現狀 金價整固再上
陳大為：資金仍湧軍工商品股 美股屬回調未大跌
袁國守：「港漂」住宿需求增 租金看升
謝偉銓：善用垃圾收費先行先試 及早應對問題
賺里數信用卡要識揀 慳機票錢
沈永年：裝修別墅八大貼士
蘇俊祺：A股現轉捩點 續獲資金流入
許健生：前海變身港青創科橋頭堡
陳正犖：油價半年新高 加元料獲提振
溫傑：順豐同城盈利前景看好 估值偏低
袁國守：地緣風險升 揸油金銅板塊
林少陽：全球製造業復蘇 資源商品股俏
技術取勝：江銅突破下降軌
李聲揚：日圓年內易升難跌 日股或回調
蔡金強：環球經濟續回暖 美減息延後
艾雲豪：創投無懼未知 講「吉士」年代
李順威：落後市場仍有上升空間
劉思明：內需股吼攜程華住頤海
瑞銀亞洲：油價飈升利好 中海油牛51858
摩根大通亞洲：日央行暗示加息 日港購10159
周顯：「消費左移」成內地經濟流行用詞
王弼：派拉蒙收購陷亂局 仍具值博率
曾淵滄：匯控有力派高息 股價向好
湯文亮：宴請耶倫餐單缺少的名菜
陳永傑：經濟放慢 IMF料減息將至
廖偉強：經濟樓市皆轉變 汰弱留強
布少明：新盤旺估價彈 樓市添動力
馬泰陽：購買力釋放 樓市後勁十足
Blue Coast加推88伙 個別加價8% 首輪單日套75億 一手新例後最多
PARK SEASONS最快本周開價 擬月內開售
十大屋苑周末9成交 「撤辣」後首失雙位數
薈蕎一房450萬沽 6年實蝕近五成
首季工商舖買賣登記681宗 按年跌三成
利奧坊‧首隅近奧運站 起居方便
泓景臺本月兩成交 兩房705萬沽
現金難敵通脹 分散投資為上
技術取勝：江銅突破下降軌
【明報專訊】方正控股挑戰1年高位（圖）
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港明年落實全球最低稅 或推動「回流」
招股轉冷 非香港公司登記連跌3年
中國黃金儲備7274萬盎司 連續17月增持
業界：Web3投資價值視乎社區應用
景順馬磊：若3月經濟數據佳 利中國股市續升
往績回顧：2019年看好比亞迪 3年股價升5.4倍
瑞銀汪濤：內地消費今年料增長5.5%
明基醫院毛利率升 需資金擴建
百度：晶片模型等多層面拓AI 稱文心一言具實用價值 用戶破億
文心與飛槳聯合優化 降推理成本
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藉AI自動抽取財務數據
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李澄幸：透過ETF投資美國債 留意利息預扣稅
環球經濟數據
金子：挑戰67元阻力 匯控Call 22541
張兆聰：重汽走勢佳 受惠重卡出口亮麗
張兆聰：油價持續向好 留意USO
伍禮賢：同程旅行首派息 受惠旅業續向好
涂國彬：央行維持現狀 金價整固再上
陳大為：資金仍湧軍工商品股 美股屬回調未大跌
袁國守：「港漂」住宿需求增 租金看升
謝偉銓：善用垃圾收費先行先試 及早應對問題
賺里數信用卡要識揀 慳機票錢
沈永年：裝修別墅八大貼士
蘇俊祺：A股現轉捩點 續獲資金流入
許健生：前海變身港青創科橋頭堡
陳正犖：油價半年新高 加元料獲提振
溫傑：順豐同城盈利前景看好 估值偏低
袁國守：地緣風險升 揸油金銅板塊
林少陽：全球製造業復蘇 資源商品股俏
技術取勝：江銅突破下降軌
李聲揚：日圓年內易升難跌 日股或回調
蔡金強：環球經濟續回暖 美減息延後
艾雲豪：創投無懼未知 講「吉士」年代
李順威：落後市場仍有上升空間
劉思明：內需股吼攜程華住頤海
瑞銀亞洲：油價飈升利好 中海油牛51858
摩根大通亞洲：日央行暗示加息 日港購10159
周顯：「消費左移」成內地經濟流行用詞
王弼：派拉蒙收購陷亂局 仍具值博率
曾淵滄：匯控有力派高息 股價向好
湯文亮：宴請耶倫餐單缺少的名菜
陳永傑：經濟放慢 IMF料減息將至
廖偉強：經濟樓市皆轉變 汰弱留強
布少明：新盤旺估價彈 樓市添動力
馬泰陽：購買力釋放 樓市後勁十足
Blue Coast加推88伙 個別加價8% 首輪單日套75億 一手新例後最多
PARK SEASONS最快本周開價 擬月內開售
十大屋苑周末9成交 「撤辣」後首失雙位數
薈蕎一房450萬沽 6年實蝕近五成
首季工商舖買賣登記681宗 按年跌三成
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