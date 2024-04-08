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經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：前海變身港青創科橋頭堡

【明報專訊】香港作為大灣區9+2城市之一，應充分利用城市之間的協同去實現最大的效益，特別是在青年創業工作上。香港有優秀的大學學府、科研基地，如能配合鄰近深圳，如前海開發區創科孵化基地，定能有效推進項目發展。為使年輕人更加了解有關政策，筆者上星期帶了一班中學同學及家長參觀前海開發區及香港上市公司「中手游」（0302）在深圳的辦公室進行交流學習。

香港與深圳前海的連繫在近期得到了進一步加強，這不僅僅體現在地理上的便捷交通，由深圳福田坐地鐵到前海約35分鐘，如在深圳灣出發，坐出租車更是十多分鐘便到。為進一步深化兩地之間創業與就業合作，前海深港青年夢工場於早前與香港青年協會（青協）成立香港青年發展中心。這一新設施不僅是青協在粵港澳大灣區首個固定服務窗口，也是一個專為香港青年量身打造的綜合服務平台。

前海香港青年發展中心的設立，將有更多專業服務引入，包括三大支持方向：人才發展、特色交流團組織及青年工作的專業化。這不僅為香港青年提供就業與創業機會，還包括了青年精英和義工的培養，以及兩地社會工作者與志願服務的融合發展。新中心將提供更加直接的服務，並且舉辦更多本土化活動，幫助香港青年更好地融入大灣區，同時也促進內地青年對香港青年的了解。

夢工場提供的共用辦公空間等配套設施為處於不同創業階段的高科技團隊提供了交流與學習的平台，以促進創業生態的有機發展。「前海深港青年夢工場」自2014年開始營運，為初創團隊提供空間，至今孵化過千創業團隊，其中香港佔658家香港團隊，並成功孵化37家國家高新技術企業，以及12家高層次人才團隊，總融資額超過42億元人民幣。這不僅為青年創業者提供了資金和技術上的支持，也為深港青年的交流合作搭建了堅實的平台。

新成立的發展中心將發揮包括服務、宣傳、機會拓展，以及深港兩地青年交流「雙窗口」的功能，進一步促進深港青年的溝通與融合，展現了大灣區內深港合作的活力與前景，為港澳青年提供了一個絕佳的平台，使他們能夠更好地捕捉就業與創業的機會。隨着這些措施的持續實施和優化，前海無疑將成為連接香港與內地，特別是創業青年的重要樞紐。

設租金就業等補貼 支援港青及企業

在國家大力推進粵港澳大灣區建設的背景下，前海管理局宣布推出《關於支持港澳青年在前海就業創業發展的12條措施》，旨在全力支援港澳青年融入國家發展大局並更好地落戶大灣區。申請對象為45歲或以下的港澳永久性居民青年、創辦企業，並提供以下補貼及政策支援：

就業補貼：

1. 就業補貼：可按月薪的20%領取補貼，每月最多5000元，補貼期最長3年；

2. 創造就業崗位補貼：錄用港澳青年的前海單位，每人最高可獲得20萬元補貼；

3. 實習單位補貼：為港澳青年提供實習機會的單位，依據不同學歷可獲得最高達每月6750元補貼，補貼期最長6個月。

創業政策支援：

1. 創業獎勵及補貼：最高可獲100萬元的一次性獎勵；

2. 租金補貼：可獲得最高30萬元補貼；

3. 貸款貼息及上市資助：有創業擔保貸款需求或計劃境外上市的港澳青創企業，可申請相應的資助；

4. 青創大賽獎勵：在前海大賽中獲獎的團隊，可獲得最高40萬元的獎勵；

5. 創業載體運營獎勵：對於積極服務港澳青年的創業載體，提供最高每年100萬元的獎勵；

6. 企業所得稅優惠：符合條件的港澳青創企業可享受15%的企業所得稅優惠稅率。

生活津貼：

1. 居住補貼：在前海就業創業的港澳青年提供最高至3年的租房補貼，每月1000元；

2. 生活補貼：相同時期的港澳青年還可獲得每月1500元的生活補貼，最長3年；

3. 暖心服務：通過多個平台提供面試輔導、住房申請協助、政策申報輔導等服務，支持港澳青年快速適應內地生活。

這系列措施展現了前海管理局對港澳青年的重視與支持，不僅為港澳青年提供了一個就業創業的橋頭堡，也為他們的創新創業之路提供了堅實的後盾。

今次交流活動拜訪企業之一「中手游」，為了青少年能夠健康地發展，他們在十多個缺乏閱讀資源的地區設立了 「中手游築夢圖書館」。在政府、企業攜手推動之下，內地及香港青年應好好把握目前的機遇，在蓄勢待發的數字經濟新時代，闖出自己的一片天。

香港電腦商會前主席及WebX產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

相關字詞﹕前沿科技 許健生

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