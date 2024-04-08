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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：「港漂」住宿需求增 租金看升

【明報專訊】政府「撤辣」後，有地產代理稱迎來「黃金大時代」，各類買家都積極入市，當中內地買家為主力軍，形成一股勢不可當的「南下買樓潮」。其實，內地人喜歡來港買樓非新聞，地產版不時報道。除了買，「南下租樓」需求亦大，原因之一是來港讀書及留港就業的內地生（港漂）每年急增，即使近年部分港人賣樓移居他鄉，但本港房屋需求續有新血補充，一面倒看淡樓市或許不智。

根據仲量聯行日前發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，自2月底的《財政預算案》取消樓市「辣招」後，樓價3000萬元以上的豪宅新盤銷售中，內地買家比例由去年10月「減辣」前低於50%，回升至近期錄得約70%。租務市場方面，差估署數據顯示，本港2月租金指數報185.3，按月跌0.1%，按年仍升5.8%；中小型和大型單位租金按月均跌不足0.1%，按年則分別升6.1%和近3.9%。

私人學生住宿成新興投資物業

由此可見，本港住宅租務市場承接力不錯，相信亦與「南下」需求有關，當中內地學生起着關鍵作用。須知道，港府近年推出多項政策吸引非本地學生來港升學，就教資會資助課程非本地學生人數，2022/23學年為21,709人，佔總就學人數比例21.2%；非本地學生中，內地學生比例約達75%，即有逾1.6萬人。至於非本地畢業生留港及回港就業數目，2022年相關申請達10,391宗，其中9126宗申請來自內地居民，按年增49.5%。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章指出，過去12個月私人學生住宿租金升幅最高可達15%，並稱由於學生住宿供應持續不足，非本地學生數量高速增長，預期租金將進一步上升，造就私人學生住宿成新興投資物業。仲量聯行香港研究部高級董事鍾楚如表示，估計目前有約3.72萬名非本地專上院校學生只能選擇私人住宿，預期該數目將於未來4年上升至5.95萬名。她還指出，預期大學宿舍供應短缺的問題，將於2027/28學年為私人市場帶來2.23萬個牀位的額外住宿需求。

賭樓市向好勝算較看淡高

事實上，只要一點「田野考察」，跟地產代理傾兩句，不難發現，過去十多年，東鐵沿線屋苑都有不少內地學生及留港工作畢業生租住，因鄰近多所大學包括理大、城大、浸大、中大及教大，租盤向來不乏承接。所以，只要更多內地學生及「高才通」人士來港升學或就業，本港樓市不會差到哪裏去，賭樓市向好的勝算，看來還是比看淡高。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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