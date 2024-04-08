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經濟
李澄幸 理財信箱

李澄幸：透過ETF投資美國債 留意利息預扣稅

【明報專訊】讀者來信：

本人趁樓市交投回暖，沽出了一個物業，預期成交後再連同手上的流動資產，合共約有800萬元可以動用，由於我正準備在未來幾年退休，希望尋找穩定的投資工具，美國國債似乎是不錯的選擇，應該選擇直接買入債券或是ETF更好，是否有稅務等相關的注意事項？

筆者回覆：

從大環境來說，經過一輪加息後，債券可以為投資者帶來的潛在回報的確提升了，以美國國債為例，現時可以提供的收益率普遍都達4厘以上。不過，也偶有聽到朋友說，現時做定期存款都有4厘以上，不如先觀望。但是，定期存款一般來說最多只是做1年，換言之，最多只可以鎖定回報1年左右，相反債券就可以隨自己的理財需求，鎖定一個長達10年甚至或以上的不俗回報，難怪早幾個月在內地曾經掀起買美國國債之後躺平退休的說法。

一般來說，投資債券需要注意以下3組數字，分別是到期日、票面息率，以及到期收益率。通俗一點來說，到期日指的是債券到期並歸還本金的日子。票面息率是指債券的派息率，假設票面息率是4.125厘，你持有100萬元的債券，每年可獲派息41,250元。到期收益率是指以現價買入債券，並一直持有至到期的年化收益率，可以簡單理解為每年平均回報。這個數字已經把持有期間的所有票息，以及到期時拿回債券面值本金的因素計算在內。換個角度說，如到期收益率高於票面息率，即該債券的現價對比票面值存在折讓。以上3組數字都重要，但是對於退休人士來說，如果是打算依賴派息來支付退休開支的話，除到期日外，理應更留意票面息率，因為這個代表着持有債券期間的現金流。

部分機構可安排退還 惟行政需時

何先生問及投資美國國債是否有潛在的稅務問題，這點則和直接買入債券或ETF有一點點互動的關係。首先，非美國稅務居民投資美國國債，一般是不需要就利息納稅，但是如果透過ETF去投資的話，那該ETF所發放的利息（即股息）會有30％的預扣稅，通俗一點來說，投資者收到的派息將會被打七折。不過，部分金融機構可以安排「退還」，惟行政需時。故此，如果是以收息支持退休開支，便要將延遲獲得部分現金流的考慮也包括決策之內。投資者在選擇投資平台時，不妨先行查詢，具體安排以所使用的金融機構的答覆為準。最後，稅務問題複雜，以上只從一般香港投資者的角度出來，如涉及香港以外的居民身分則可能有不同的情况，故內容只供參考，有需要的朋友宜進一步根據自身情况諮詢相關的專業人士。

CFP認可財務策劃師

理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[李澄幸 理財信箱]

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