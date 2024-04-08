藉AI自動抽取財務數據

明報記者 薛偉傑

攝影 鍾林枝

Apoidea Group共同創辦人兼董事總經理廖展鵬表示，他畢業於科技大學，主修財務和資訊科技。之後加入財資行業，曾先後擔任交易員、分析員和基金經理等多個職位。在擔任基金經理期間，主力研究一些科技、電訊和媒體企業是否值得投資。因此漸漸萌生自己是否也可以創業，成立與財資及資訊科技有關的公司的念頭。

2015年，由Google的Deepmind團隊開發的電腦圍棋程式AlphaGo擊敗了世界圍棋冠軍。他和兩個同樣從事財資行業的朋友都認定，人工智能（AI）技術未來必然大有可為。於是，他們便在同年利用業餘時間創業，專門研發如何利用各種人工智能技術。直到2018年才全身投入。

該公司的最重要產品，是在2019年推出的SuperAcc（https://superacc.ai），專門協助銀行等財資公司分析企業信貸狀况。銀行員工分析一間企業（不論是否上市）的信貸狀况時，都需要先用人手從後者的「損益表」（Income Statement）、「資產負債表」（Balance Sheet）、「現金流量表」（Cash Flow Statement）等多份財務報表，以及核數師意見、附註，甚至其他銀行的對帳單、一些買賣和採購合約等，抽出數以百計的重要數據。由於這些文件十分冗長，故過程相當勞力密集。

節省七八成時間

所以，該公司便想到，讓SuperAcc利用人工智能和自然語言處理（NLP）技術，從上述財務報表及其他文件自動抽取出那一大批重要數據，銀行員工只需按其連結位置，人手覆核一次；當真的遇到錯誤時才需要修改。

廖展鵬表示，SuperAcc從上述檔案自動抽取出那一大批重要數據所需的時間，通常最長只需1分多鐘（具體時間視乎那個檔案的長短），雖然準確率並非百分百，但至少也有90%以上。這比起以往純粹用人手和肉眼逐個數據找出來，至少可以大幅節省70%至80%的時間。

不過，聽起來是簡單，研發SuperAcc時還需要考慮不少細節和竅妙之處。除了要訓練SuperAcc背後的語言模型「看得懂」財務報表和銀行對帳單（包括支援中英文）等文件之外，還有很多微調工作。舉例說，要令SuperAcc能夠辨認不同銀行的商標（logo）、字體，以及文件有沒有經過「剪貼」等，以防一些公司提交的財務文件整份或部分為偽造。截至今年3月，SuperAcc在香港已獲得超過5間大銀行採用，包括英資、中資和新加坡資本者。收費以每間銀行的文件用量計算。

媒體未必願意使用

廖展鵬透露，SuperAcc自從推出以來，每年收入都有增長，反映使用量一直增加，去年的收入更增長幾成。現時，本地一些私募基金，以及歐洲和東南亞的某些銀行也有興趣使用SuperAcc，正在和該公司商討中。由於SuperAcc的成績理想，今年初，廖展鵬獲創業團體「香港青年創業軍」選為「香港十大傑出創業青年2023」之一。廖展鵬表示，理論上媒體也可以使用SuperAcc，協助分析一些上市公司的業績表現，以縮短報道刊出時間。只不過，因為媒體報道需要引述的財務數據比銀行分析信貸狀况少得多，實際節省的時間沒那麼明顯，所以就未必願意付費使用SuperAcc。

[新經濟新天地]