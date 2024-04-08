百度：晶片模型等多層面拓AI 稱文心一言具實用價值 用戶破億

明報記者 歐陽偉昉

百度去年3月推出大型語言模型「文心一言」，其基礎模型「文心大模型」至去年10月更新至現時的4.0版本。AI語言模型如何實際幫助企業提升生產效能，是市場最關注的重點，王海峰認為，能在實際應用中產生很大價值，或大幅提升產品效果，才是真正效果好的大型語言模型。文心在易用性方面，王海峰指可以利用插件和智能體機制拓展模型的能力邊界，另外百度設有從數據處理，到模型精調、壓縮、推理部署等全流程工具平台 ，可以大幅降低大模型及AI原生應用開發門檻。

自主研發深度學習平台「飛槳」

百度自主研發中國首個開源開放的產業級深度學習平台「飛槳」，結合核心框架、基礎模型庫、端到端開發套件、工具組件和開發服務平台，以及「飛槳星河社區」，用家可以如同積木構建自己的AI應用。截至去年底，飛槳已有1070萬個開發者，服務23.5萬間企業和事業單位，基於飛槳創建了86萬個模型。王海峰認為，生態圈是大型語言模型發展繁榮的根基，框架層面的飛槳深度學習平台，與模型層面的文心模型聯合優化，有助以更低的成本構建更高效的模型，而飛槳最先進的大模型訓練和推理部署技術，則幫助文心模型大幅提升效果和效率。

截至去年底文心一言用戶規模突破1億，日調用量已超過5000萬次，按季增長 190%，去年12月底約有2.6萬間企業調用文心大模型，按季增長 150%，現時百度已與三星、榮耀、汽車之家（2518）等企業達成合作。

文心平均訓練有效率逾98%

人工智能大型語言模型常被與國內外競爭者比較，王海峰表示，文心大模型更新至現時的4.0版本，每周平均訓練有效率超過98%，訓練效率提升到2023年3月發布時的5倍，理解、生成、邏輯和記憶四大人工智能基礎能力均有提升，技術效果在內地第一，而在多個機構評測中，文心大模型技術效果已經與GPT4不相上下。今年1月港大經管學院公布的大型語言模型評測，則以文心一言在中文任務處理的綜合表現最佳，超越GPT4-Turbo。