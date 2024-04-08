明基醫院毛利率升 需資金擴建　　

撰文 旻晞

佳世達科技對香港讀者來說或有點陌生，但若說起佳世達旗下經營的品牌：「BenQ明基」則應相當眼熟，佳世達科技前身為明碁電腦，屬宏碁（Acer）集團旗下公司，2001年從宏碁分拆出來，並推出自有品牌明碁，至2002年改名為明基電通，又至2007年改更名為佳世達科技，並新成立品牌業務繼承明基電通。

佳世達今年1月公布，董事會已通過子公司明基醫院集團到香港掛牌，據悉，是次預計發行新股數目佔擴大後股本約10%至25%。明基醫院集團（下簡稱「明基」）成立於2009年，其間公司股權經過多次變動，包括於2009年至2016年期間進行4次上市前投資，其估值由2009年初的1.23億美元，增至2016年最後一次融資時的3.75億美元，及至去年8月，一名股東（CDH）將其持股轉讓予佳世達時，估值進一步增至7.54億美元、折合大約58.8億港元、保守以此估值估計，若是次來港發售股份佔擴大後股本一成，是次明基來港集資額大約為6億元規模。

明基以2022年的牀平均收入計，在中國所有民營營利性綜合醫院集團中排名第一，達1356.2元，較第二位的973元高出近四成。集團主要於江蘇省經營兩所綜合民營醫院，包括南京明基醫院及蘇州明基醫院，前者於2022年獲評為三級甲等醫院。

旗下兩醫院位處江蘇 增長潛力佳

2022年底，江蘇省人口有8520萬人，GDP達12.28萬億元人民幣，佔全國總值的10.2%；省內居民平均每次住院醫療開支為12,842元，較全國平均的10,861元高出18%，可見作為國內較富裕的省份之一，江蘇省人口密度高、居民可支配收入高，為省內醫院市場發展帶來較殷實的條件。根據弗若斯特沙利文報告，預料2022年至2026年江蘇省醫院收入的複合年增長率為8.9%，較2017年至2022年的7.5%有所增加；當中民營醫院於2022年至2026年的複合年增長率更達13.9%，增速較2017年至2022年高出0.9個百分點。

潛在市場保持雙位數增長，關鍵在於你能否把握。南京明基醫院於2008年5月開始營運，5年後，蘇州明基醫院開始營運，直至目前為止，仍是兩家醫院；其間明基主要透過擴建提升醫院的服務能力。往績記錄期間，旗下兩院合計的住院病人就診次數，從2021年的6.1萬人次增至2023年8.19萬人次；兩院合計的門診病人就診次數，從2021年的160.4萬人次增至2023年的200.2萬人次。根據弗若斯特沙利文的數據，該增長率高於同年的行業平均水平。按登記牀數乘以年度天數計算的「有效服務能力」，從2021的58.4萬，增至2022年的62.1萬，再至去年達67.5萬，即年複合增長率約7.5%，仍低於上文提及江蘇省民營醫院未來幾年的增長速度。

控營業成本得宜 去年多賺逾八成

醫院處理能力始終有終極上限，未來收入能否保持快速增長，繼續擴建、甚至自行籌建或進行併購同業是最終方案。明基是次來港集資，資金用途已表明將撥作擴建及升級現有醫院，以及撥作潛在的投資及併購機會。

先不論能否找到合適併購機會，持續擴建已是事在必行。過去兩年，明基透過擴建服務能力，令收入增長加快，加上營業成本控制得宜，毛利率保持擴大，以及醫院的最大開支：包括員工薪酬等的行政開支佔收入比一直保持於9%左右水平，以及去年貿易應收款項減值大幅縮減，令去年盈利按年大增逾八成；經營利潤亦按年升59%，以醫院營運來講屬相當成功，能做到開源節流。

流動及速動比率較緊張

故未來發展關鍵，在於能否持續提升醫院服務能力，令是次來港集資變得更為重要。事實上，營運醫院不論是營運開支，以致資本開支都非小數目。營運上，明基目前經營現金保持淨流入，去年便有3.6億元經營活動所得現金淨額，足以支持投資活動所用現金淨額，令集團去年底現金較年初增加9051萬元，擁有2.26億元，即是集團按目前規模營運資金是足夠。但要作進一步拓展，籌集資金看來是必要。截至去年底，流動負債達12.2億元，流動負債淨額為負6.6億元，短期呈現資不抵債局面。去年度流動比率及速動比率分別為0.5及0.4，較為緊張。故是次來港集資，正好為潛在併購、或大幅擴建提供「子彈」，以支持集團進一步發展。

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