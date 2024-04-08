港明年落實全球最低稅 或推動「回流」

【明報專訊】在港上市大企業之一的長江和記（0001）近年陸續安排將海外註冊公司返港登記成「非香港公司」，業界多估計與稅務安排有關。當中由經濟合作與發展組織（OECD）提出的「全球最低稅制」（GloBE）便計劃向年收入達7.5億歐元或以上（近4年中有兩年逾7.5億歐元收入）大型跨國企業，徵收15%全球最低稅，更是當中誘因。
或為港帶來150億稅收
全球最低稅制今年率先於英國、日本、韓國實施，至於其他國家地區則按自己步伐陸續推行，當中香港將於明年落實。BDO（立信德豪）審計部董事總經理陳錦榮相信，經濟發達國家因此不用在稅率優惠上作競爭。他預料，企業在營運時，或不用如過往般動輒要事先作出稅務規劃，料這方面安排將來愈來愈少下，或會成為其中一個因素，推動個別集團將旗下離岸公司返港登記成為非香港公司。至於該等集團最終是否落實進一步架構重組，則會視乎每個集團的情况而定。
根據港府早前公布的《財政預算案》，財政司長陳茂波預計，連同需時處理稅務申報，料香港最快至2027/28年度按全球最低稅制向有關跨國企業徵稅，料帶來約150億元稅收。當時有消息稱，若跨國企業繳稅低過15%最低稅率，便要補繳差額。
相關字詞﹕陳茂波 BDO（立信德豪）審計部董事總經理陳錦榮 長江和記