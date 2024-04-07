明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
企業地球村

今年總統大選 稅制改革成爭論焦點

【明報專訊】美國今年11月將舉行大選，大致篤定再次由現任美國總統拜登與上任總統特朗普對壘。面對赤字及債務，兩位準候選人會有何方針對應，成焦點之一，稅制亦勢成爭論重點。雙方的經濟政策南轅北轍，拜登着眼於向企業及富人徵稅，認為稅制這才算公道，特朗普則希望繼續減稅，帶動經濟轉旺。

拜登倡再上調企業及富人稅率

拜登政府於2022年推出企業另類最低稅率（CAMT），向3年內平均利潤達10億美元的企業徵稅15%。拜登政府認為，向企業及富裕國民收稅，會確保財政可持續，債務開支亦受控制，形容這種稅制較公平。臨近選舉，拜登提出將CAMT由15%上調至21%，另將企業所得稅由21%提高至28%，並向部分高收入人士至少徵稅25%。

美國財長耶倫今年2月時亦表示，他們要收窄赤字，令財政可持續，並為拜登方案背書，指其稅制可大幅收窄赤字，並使利息支出維持在溫和水平。民主黨認為，開支不是債務惡化的主因，利率與稅收才是關鍵。

特朗普擬減個人稅 加徵外國貨關稅

至於共和黨則反其道而行，冀靠減少開支來收窄赤字。特朗普在任時已推出減稅，據其減稅方案，最高個人稅率各級降2.6至4個百分點，方案將於明年底到期。今年2月特朗普演講時，承諾當選後會進一步減稅，引發前所未見的「全新的特朗普經濟興盛」。他表示，將向外國提高關稅，例如向中國加徵10%進口稅，而對美國打工仔及家庭的稅率則會顯著下調。

安盛投資管理宏觀經濟研究主管David Page表示，美國大選沒有候選人談及財政正確，反而有候選人提出繼續減稅。智庫Urban-Brookings稅策中心資深研究員Howard Gleckman認為，若國會再無行動，美國主流家庭都要面臨加稅。

[企業地球村]

上 / 下一篇新聞