今年總統大選 稅制改革成爭論焦點

拜登倡再上調企業及富人稅率

拜登政府於2022年推出企業另類最低稅率（CAMT），向3年內平均利潤達10億美元的企業徵稅15%。拜登政府認為，向企業及富裕國民收稅，會確保財政可持續，債務開支亦受控制，形容這種稅制較公平。臨近選舉，拜登提出將CAMT由15%上調至21%，另將企業所得稅由21%提高至28%，並向部分高收入人士至少徵稅25%。

美國財長耶倫今年2月時亦表示，他們要收窄赤字，令財政可持續，並為拜登方案背書，指其稅制可大幅收窄赤字，並使利息支出維持在溫和水平。民主黨認為，開支不是債務惡化的主因，利率與稅收才是關鍵。

特朗普擬減個人稅 加徵外國貨關稅

至於共和黨則反其道而行，冀靠減少開支來收窄赤字。特朗普在任時已推出減稅，據其減稅方案，最高個人稅率各級降2.6至4個百分點，方案將於明年底到期。今年2月特朗普演講時，承諾當選後會進一步減稅，引發前所未見的「全新的特朗普經濟興盛」。他表示，將向外國提高關稅，例如向中國加徵10%進口稅，而對美國打工仔及家庭的稅率則會顯著下調。

安盛投資管理宏觀經濟研究主管David Page表示，美國大選沒有候選人談及財政正確，反而有候選人提出繼續減稅。智庫Urban-Brookings稅策中心資深研究員Howard Gleckman認為，若國會再無行動，美國主流家庭都要面臨加稅。

[企業地球村]