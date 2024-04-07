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經濟

道指一周跌2.3% 今年單周最差

【明報專訊】美國3月非農業職位增幅遠超預期，市場預期6月減息機會下跌，不過無阻三大指數反彈。道指扭轉連跌4天的劣勢，高開68點後最多曾升443點，收市仍升307點或0.8%，報38,904點；標指升1.11%，報5204點；納指升1.24%，報16,248點。一周合計，道指仍跌2.3%，為今年以來最差單周表現；標指及納指亦分別跌1%及0.8%。

薩默斯：6月非減息合適時間

美國上月非農就業職位增加30.3萬個，遠高於市場預期的20萬個，是去年5月以來最大增幅，減息時間亦成為市場焦點。美聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，如果抗通脹的工作停滯不前甚至逆轉，局方或需在未來再次加息。她表示，美國通脹存在潛在上行風險，通脹回落進程陷入停滯，當局需小心不要太快放鬆政策。美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）亦指出，就業數據反映聯儲局誤判中性利率水平，6月並非聯儲局啟動減息的合適時間。

英法德股市下滑 奢侈品股受壓

資金不受數據左右繼續熱炒科網股，Meta（美：META）披露2022年上半年三成收入由Instagram所貢獻，股價上周五再創歷史新高，收市報527.34美元，升3.2%；微軟（美：MSFT）及亞馬遜（美：AMZN）收市亦升1.83%及2.82%。不過，外電傳出特斯拉（美：TSLA）放棄低價電動車計劃，雖然創辦人馬斯克（Elon Musk）否認消息，股價收市仍跌3.6%至164.9美元。

歐股上周五全線下滑，英、法及德股收市分別跌0.81%、1.11%及1.24%；奢侈品股受壓，LVMH（法：MC）收市跌2.4%至799.8歐元，Christian Dior（法：CDI）及Burberry（英：BRBY）亦分別跌2.78%及1.9%。

恒指夜期港股ADR指數做好

反映中國概念股表現的金龍指數微跌0.18%，不過港股夜期及ADR表現較佳，恒指夜期收報16,779點，升46點，較恒指收市高水55點；港股ADR比例指數收市報16,746點，升21點。

相關字詞﹕非農就業職位 美國通脹 馬斯克（Elon Musk） 亞馬遜 聯儲局 恒指 美股 港股

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