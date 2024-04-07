Cathie Wood：港監管虛產方向清晰

笑稱部分政策需「進口」美國

她指出，香港監管當局目標是提供一個健康穩定的環境鼓勵Web3技術發展，同時保障投資者和消費者，資產代幣化發展值得美國學習，希望美國監管當局可從中作參考。她表示，美國正面臨監管不確定及行業人才流出的情况，認為通過完善監管，更好對待行業人才方會有好結果。

生成式AI如電話電力等重要發明

她認為，生成式人工智能（AI）有如電話、電力等重要發明，隨着科技提高生產力和收入，使人們有更多休閒時間，Web3發展亦開始成型。此外，過去數年虛擬資產尤其是比特幣（Bitcoin），除了牛市期間表現良好，也成為避險資產選擇，例如地區銀行出現危機，比特幣價格上漲40%；今年世界各地新興市場的貨幣貶值時，比特幣亦急升，相信是世界各地的投資者已意識比特幣可成為防止本國貨幣貶值的保險策略。

上調比特幣價預測至230萬美元

被問到對比特幣價格的預測，Cathie Wood表示，2030年比特幣價格將升至150萬美元是現時牛市預測，比特幣今年表現更強勁，考慮到美國證交會批出比特幣現貨ETF，以及機構投資者進行5%配置，2030年比特幣價格可升至150萬美元。去年ARK曾向機構投資者進行調查，如果其對比特幣進行最佳配置，即投資組合當中19%為比特幣，雖然聽起來很瘋狂，但如果已進行相關配置，更有機會令150萬美元價格提高至230萬美元。

HashKey Group首席營運官兼HashKey Exchange首席執行官翁曉奇於Web3嘉年華表示，過去一年全球的監管合規出現變化，非合規交易所遭全面清理，行業將出現基本性改變，認為香港已初步完成1.0探索。

翁曉奇續稱，香港虛擬資產合規相關的三頭馬車包括交易所、現貨ETF及穩定幣中，今年3月已有多家ETF發行商向證監會遞表，HashKey亦成為重要合作伙伴，提供交易所及託管服務，可期待今年4至5月將有首批比特幣現貨ETF上市，未來更可有機會成為全球首個地方推出以太幣（ETH）現貨ETF。HashKey Exchange去年8月上線以來，交易量已突破3700億港元，共有17萬名註冊用戶。