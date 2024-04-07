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經濟
香港地產

Blue Coast首輪422伙近沽清 日出康城12B期今命名 公布最新銷售部署

【明報專訊】新盤市場火熱，多個已獲批預售的港鐵（0066）全新住宅項目將陸續登場。今年新盤票王、由長實（1113）及港鐵合作發展，樓花期約19個月的黃竹坑港島南岸第3B期Blue Coast昨首輪發售422伙，全日售出約413伙，獲多組大手客斥資逾億元入市，發展商擬短期內加推。另港鐵旗下兩個鐵路新盤將接力推出，其中與會德豐合作將軍澳日出康城第12B期今日命名及公布最新銷售部署；而與鷹君（0041）合作何文田站朗賢峯亦於短期內軟銷。

明報記者 甘潔瑩

人龍由置富都會排至紅磡站外

8天累收近2.8萬入票認購的Blue Coast，昨正式開售，首批422伙，據銷售安排，買家需昨早10時到達紅磡置富都會報到，大批買家早於10時前已到達，不單擠滿整個商場，人龍更由行人天橋排至港鐵紅磡站外，現場人頭湧湧，場面熱鬧。

長實執行董事趙國雄在開售前表示，對本港樓市復蘇有信心，預計樓市會上升，而昨日發售的Blue Coast，首3張價單屬「撈底價」，預計未來加推單位將有加幅，最終項目能有「微利」。同時，因應銷情而爭取加推單位應市。

趙國雄家族成員傳購入1伙

據悉，項目昨日共售出約400伙，佔可供發售近95%。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有一組客斥資約1.53億元購入8個3房作長線投資；美聯住宅部行政總裁布少明亦稱，該行有大手客斥資1.4億元購入8伙3房戶作長線投資。

市場消息稱，趙國雄之家族成員亦購入一個單位，據悉他的女兒、即置富產業信託（0778）行政總裁趙宇曾在售樓處出現。另遠展（0035）地產總裁方文昌亦在售樓處出現，但未知有否入市。

Blue Coast昨日分3組進行揀樓，F組買家優先揀樓，該時段買家可購買5至8伙單位，而每組買家最多只可購買兩個兩房戶。A組買家最多可購4伙，當中只可包括1個兩房單位，而F組及A組時段最多出售128伙「特選單位」，以及最多48個兩房單位。至於B組買家最多可購兩伙，包括最多1個兩房單位。

何文田站朗賢峯擬短期登場

另於上月底開紅盤的會德豐日出康城第12A期SEASONS PLACE，開售兩星期累售547伙，佔該期單位總數650伙的近85%。發展商將推出全新一期應市，發展商今日公布第12B期的命名，以及最新銷售部署，涉及單位數目685伙；而由鷹君發展的港鐵何文田站上蓋第2期住宅朗賢峯亦籌備登場，擬於短期內軟銷，整個項目涉990伙。

[香港地產]

相關字詞﹕鷹君 朗賢峯 會德豐 趙國雄 長實 港鐵 Blue Coast

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