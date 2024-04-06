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2024年4月6日星期六
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CCL三連升 今年跌幅收窄至0.09% 學者:若一手餘貨售出萬伙 購買力將回流二手
HENLEY PARK首錄二手成交 業主料損手5%
Blue Coast八日收2.8萬票 8個月最勁 超購65倍
新地洗衣街建商業王國 反對少於2%
電影製作公司沽土瓜灣工廈單位蝕兩成
匯豐料中國GDP增4.9% 人幣看7.1 上證年底目標3200點 有潛力升4%
匯豐委文德華任環球保險CEO
港股缺北水 成交縮至736億
1個月拆息五連跌 7個月低位
港轉口料受累航運聯盟重整航線
摩通籲增持中資電訊 最看好中移
油價半年高 布油破90美元 汽油漲價或累美通脹難降 恐礙減息
佐丹奴跌2% 非執董曾安業任主席
AEON信貸賺3.9億升5%
恒汽：紐頓入股終止
美新職30萬超預期 失業率降 6月減息概率降 無礙美股早段彈
植田和男暗示日央行下半年或加息
Tesla煞停低價車 股價曾跌6%
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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