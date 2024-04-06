Tesla煞停低價車 股價曾跌6%

專注研發無人駕駛的士

路透社指出，這項決定意味Tesla放棄了其長期目標——為大眾提供負擔得起的電動車。直至今年1月，Tesla行政總裁馬斯克仍表示，計劃於2025年下半年在美國得州開始生產這款入門版電動車。而Tesla目前最便宜的Model 3，在美國售價約為3.9萬美元。

三星料營業利潤增逾9倍

隨着晶片業務有望扭虧為盈，加上Galaxy S24智能手機的銷售強勁，全球最大記憶體晶片製造商三星電子（韓：005930）預計，第一季營業利潤將大幅增長超過9倍，達6.6萬億韓圜（約382億港元），遠高於分析師預期的5.7萬億韓圜（約330億港元），終止了2022年第三季以來的營業利潤下滑趨勢。

由於主要晶片供應商減產，加上人工智能（AI）投資熱潮對高性能的晶片需求增加，刺激晶片價格反彈，令三星的晶片業務可望在5季以來首次轉虧為盈。根據數據提供商TrendForce的數據，第一季DRAM記憶體晶片價格按季增長20%，而NAND快閃記憶體晶片價格按季增23%至28%。

韓國3月晶片出口按年增長35.7%至117億美元，是2022年3月以來最大的月度銷售總額。

三星預計，第一季整體銷售額按年增長11.4%至71萬億韓圜（約4115億港元），詳細結果將於本月底公布。

（綜合報道）

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