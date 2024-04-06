明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

Tesla煞停低價車 股價曾跌6%

【明報專訊】隨着與中國電動車品牌的競爭加劇，路透社引述知情人士稱，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）已取消推出低成本入門版電動車的計劃，並將以同一小型電動車的生產平台，專注於無人駕駛的士（RoboTaxi）的研發。投資者原預期廉價新車助Tesla將電動車進一步帶入大眾市場，其股價昨早段最多跌6%。

專注研發無人駕駛的士

路透社指出，這項決定意味Tesla放棄了其長期目標——為大眾提供負擔得起的電動車。直至今年1月，Tesla行政總裁馬斯克仍表示，計劃於2025年下半年在美國得州開始生產這款入門版電動車。而Tesla目前最便宜的Model 3，在美國售價約為3.9萬美元。

三星料營業利潤增逾9倍

隨着晶片業務有望扭虧為盈，加上Galaxy S24智能手機的銷售強勁，全球最大記憶體晶片製造商三星電子（韓：005930）預計，第一季營業利潤將大幅增長超過9倍，達6.6萬億韓圜（約382億港元），遠高於分析師預期的5.7萬億韓圜（約330億港元），終止了2022年第三季以來的營業利潤下滑趨勢。

由於主要晶片供應商減產，加上人工智能（AI）投資熱潮對高性能的晶片需求增加，刺激晶片價格反彈，令三星的晶片業務可望在5季以來首次轉虧為盈。根據數據提供商TrendForce的數據，第一季DRAM記憶體晶片價格按季增長20%，而NAND快閃記憶體晶片價格按季增23%至28%。

韓國3月晶片出口按年增長35.7%至117億美元，是2022年3月以來最大的月度銷售總額。

三星預計，第一季整體銷售額按年增長11.4%至71萬億韓圜（約4115億港元），詳細結果將於本月底公布。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞