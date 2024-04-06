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經濟

AEON信貸賺3.9億升5%

【明報專訊】AEON信貸財務（0900）昨午公布截至今年2月底全年業績，受惠信用卡業務收入按年升33%，期內純利達3.92億元，按年升近5%。每股盈利93.67仙，派末期息24仙，與中期息相同，全年股息為48仙，派息比率達51.2%。AEON信貸財務董事副總經理黎玉光表示，集團會維持派息比率三成以上的策略，更指願意向股東維持穩定派息比率。AEON信貸財務昨升0.5%至5.63元，成交額80.68萬元。

復活節內地簽帳升兩倍

集團期內淨利息收入達12.59億元，按年升27.4%，集團指隨着經濟逐步復蘇，集團推行多項市場推廣計劃，令信用卡及私人貸款應收款項持續增加。徵收費用及佣金達1.29億元，按年跌1.9%。手續費及逾期收費達1.27億元，按年升87%。AEON信貸財務市場推廣本部總經理溫育芳表示，集團去年簽帳額錄按年升幅達雙位數，當中海外簽帳額按年升六成多。而復活節假期集團信用卡簽帳額亦錄得升幅，升幅主要來自海外和內地所推動，其中復活節4日假期間，內地簽帳消費額按年升兩倍。

集團信貸減值虧損及減值準備期內達3.74億元，按年增1.16倍。期內平均資金信貸成本達4.1厘，較上年度3.5厘上升0.6個百分點。黎玉光稱集團相關平均資金信貸成本按年升60點子，但3個月港元拆息過去兩年升約2厘，認為集團於控制信貸成本方面已很成功。

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