佐丹奴跌2% 非執董曾安業任主席

Adidas前高層獲委CEO

Adidas前亞太區及大中華區董事總經理Currie Colin Melville Kennedy除於股東特別大會上獲股東投票通過贊成出任執董外，昨日亦確定獲委任為任行政總裁，以代替被罷免的劉國權。佐丹奴指已終止劉國權行政總裁的委聘，昨日生效；又指劉並無提供任何書面確認，表示彼與董事會之間有否意見分歧，或有否任何與其罷免的其他事宜需敦請股東或香港聯交所垂注。

佐丹奴成立於1981年，創辦人為黎智英，「老臣子」劉國權自1987年已加入佐丹奴，1994年出任主席，至今效力公司37年；至於新任行政總裁Currie Colin Melville Kennedy，消息人士曾指其於Adidas任職期間曾協助Adidas的大中華區收入大增5倍，加上他具有跨國企業的經驗，料可助佐丹奴重新規劃發展方向。事實上，佐丹奴今次EGM所有股東皆有權投票，公司已發行股份約16.14億股，約5.89億股參與投票，即投票率約36.49%。今次股東特別大會的7項議案贊成股數約為3.89億股不等，相當於佐丹奴整體股數約24%，與周企持股量相若；反對股數則約為1.99億股不等，相當於整體股數約12.4%。

大華繼顯報告表示，Currie Colin拓展Adidas亞太區業務經驗，包括對亞太地區消費者行為的了解、內地低線城市發展、與特許經營商密切合作等，可支持佐丹奴繼續發展新興市場。不過，該行認為佐丹奴未來擴張計劃或有變化，例如Currie Colin任職Adidas時採積極主動態度，而佐丹奴現任管理層相對謹慎，專注可持續現金流表現，管理團隊和高股息政策亦有機會出現變化。該行維持佐丹奴「買入」評級，目標價2.81元不變。