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經濟

油價半年高 布油破90美元 汽油漲價或累美通脹難降 恐礙減息

【明報專訊】俄烏戰事持續超過兩年，中東局勢緊張升溫，促使油價本周升勢加快，創近半年高位，有大行猜測年內或高見每桶100美元，適逢歐美駕駛用油高峰期開始，市場關注汽油價格高企令美通脹更難回落，聯儲局短期減息機會愈來愈渺茫。

倫敦布蘭特期油周四突破每桶90美元，是去年10月以來首次，今年來累積升約18%，單計本周與紐約期油已升逾4%，連升第2個星期。背後原因與石油趨向供不應求有關，烏克蘭近期用無人機攻擊俄羅斯煉油廠，北約官員周四估計超過15%產能受損，打擊燃油出口。伊朗指控在敘利亞的使館周一遇襲是以色列所為，揚言報復，外界擔心中東戰火或蔓延阻礙這主要產油區的生產和運輸。同時石油輸出國組織和俄羅斯等盟友（OPEC＋）本周決定維持減產每天200萬桶直至6月底，意味不會填補供應缺口。

不過，能源需求則持續穩健，也門胡塞武裝持續襲擊紅海商船，逼使貨輪繞道非洲好望角，額外加重航運燃油消耗。大行摩根大通估算，3月全球石油消費平均每天平均1.01億桶，較原本預測多10萬桶，第一季需求增長達每天140萬桶，警告若沒有其他國家抵消俄羅斯減產的影響，布蘭特期油今年或見每桶100美元。

摩通：布油今年或見100美元

澳新銀行估計OPEC＋減產將令第二季全球石油產量下降，進一步消耗原油庫存，將布蘭特期油3個月目標由每桶85美元調高至95美元。瑞銀留意到紐約期油50天線升穿200天線，技術上出現「黃金交叉」，是看好的信號。而且布蘭特期油升穿90美元後，不少指數基金大舉追入，資金亦流入期權好倉合約。

美汽油價今年升15% 庫存5年低

油價高企適逢歐美踏入夏季駕駛出行高峰期，美國汽油平均售價今年來已升約15%，但同時庫存較歷史同期少約3%，接近5年來同期最低。《華爾街日報》關注油價高企，可能推高貨品及服務成本，尤其是美國通脹近期在近3%左右徘徊，沒有延續去年明顯下滑的趨勢，持續高於聯儲局2%目標，令貨幣政策前景更不明朗。

明報記者

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