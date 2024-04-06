摩通籲增持中資電訊 最看好中移

倡減持中興 調低目標價

摩通指出，電訊股在未來兩至三年增加自由現金流、削減資本開支及股息透明度佳，當中中移動披露3年派息計劃、股息率見8厘和在港回購股份，在行業的防守性表現最佳，憧憬該股股價可能受潛在擴大回購在港上市股份規模所推動。至於次選聯通雖然沒有提供未來派息政策，但派息率由2022年度的50%升至去年的55%，預期派息比率於2026年將進一步升至67%。

另外，報告認為中國鐵塔（0788）去年第四季表現疲弱，屬預期之內，維持「中性」評級，年底目標價為0.88元，明年中目標價則調高至0.95元。摩通更把中興通訊（0763）評級由「中性」調低至「減持」，H股目標價由年底的20元調低至明年中的13元，因為電訊營運商削減資本開支，將影響該集團的電訊網絡業務前景，導致未來數年收入收縮。