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經濟

摩通籲增持中資電訊 最看好中移

【明報專訊】摩根大通發表報告，對中國的電訊類股份業績表現感正面，對3間內地電訊營運商維持給予「增持」評級，當中最看好中國移動（0941），因今年以來股價跑輸兩個對手7%至12%，年底目標價為83元，較昨日收市價67.15元有約23.6%的潛在上升空間，並定出明年中最新目標價見85元，較年底目標價調高約2.4%，而中國電信（0728）和中國聯通（0762）明年中目標價分別下調至4.8及6.9元。

倡減持中興 調低目標價

摩通指出，電訊股在未來兩至三年增加自由現金流、削減資本開支及股息透明度佳，當中中移動披露3年派息計劃、股息率見8厘和在港回購股份，在行業的防守性表現最佳，憧憬該股股價可能受潛在擴大回購在港上市股份規模所推動。至於次選聯通雖然沒有提供未來派息政策，但派息率由2022年度的50%升至去年的55%，預期派息比率於2026年將進一步升至67%。

另外，報告認為中國鐵塔（0788）去年第四季表現疲弱，屬預期之內，維持「中性」評級，年底目標價為0.88元，明年中目標價則調高至0.95元。摩通更把中興通訊（0763）評級由「中性」調低至「減持」，H股目標價由年底的20元調低至明年中的13元，因為電訊營運商削減資本開支，將影響該集團的電訊網絡業務前景，導致未來數年收入收縮。

相關字詞﹕中國聯通 中國電信 中國移動 摩根大通

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