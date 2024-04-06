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經濟

港股缺北水 成交縮至736億

【明報專訊】A股昨日繼續休市，美國財長耶倫訪華暫未有新消息，港股繼續缺乏方向。恒指早段雖曾跌逾200點，午後走勢反覆，最終缺北水下跌1點，收報16,723點，恒指連續兩周報升，全周累升182點或1.1%，較前一周升幅0.3%擴大。有證券界人士認為，美、日股市近期有資金流出，觀望熱錢會否流入港股，料短期橫行中見好轉。

大市持續牛皮，恒指昨日雖高開62點，早段曾漲114點，旋即倒跌，全日反覆升跌後收跌1點，波幅達359點。大市全日成交736.2億元，為2月中以來最少。科技指數微跌0.3%，收報3450點。

金融股力撐 匯控升逾2%

金融股普遍做好，匯控（0005）成支撐大市主力，升2.2%抵消約30點跌幅，渣打亦漲2.3%；友邦（1299）升1.2%。中資券商股受壓，海通證券（6837）、中信証券（6030）、華泰（6886）、中國銀河（6881）跌約3%至4%。

重磅科網股個別發展，騰訊（0700）升0.5%，美團（3690）升1.5%；阿里巴巴（9988）、小米（1810）、京東（9618）跌0.1%至1.4%。

藥明系受壓，藥明生物（2269）挫近半成；藥明康德（2359）跌5.5%，曾見一年低位；藥明合聯（2268）亦跌約3%。

朗廷急升41% 中海油服挫16%

消息股落鑊，表表者中木國際（1822）扭虧兼復牌後急飈，單日炒高近4倍。

朗廷（1270）稱或獲鷹君（0041）提私有化，昨復牌一度炒高逾六成，收市仍飈41.4%，報0.82元。長江生命科技（0775）將於美國展示如何引入人工智能（AI）設計癌症疫苗，曾升24%，收市僅升3.2%。中海油田服務（2883）有中東客戶叫停4座鑽井平台作業，急挫16.1%。

分析：美日股市走資 冀流入港股

第一上海首席策略師葉尚志認為，耶倫訪華無甚特別，美中雙方口風強硬，未為市場帶來期待。他形容港股「有自己節奏」，今年首季大市成交額較去年第四季改善，反映在港資金稍趨活躍，現時觀望近期自美、日股市流出的資金會否流入港股。他對後市審慎正面，料短期續按3月區間橫行整固，介乎16,095至17,135點。

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