匯豐料中國GDP增4.9% 人幣看7.1 上證年底目標3200點 有潛力升4%

明報記者 黃志偉

該行相信，內地房地產將愈趨穩定，與普遍預期的再度下滑有所不同。由於新的雙軌政策模式或能讓社會住宅吸收過剩的供應，而且去年12月政府透過抵押補充貸款（PSL）注入大量資金，反映中央願意支持房地產市場。去年12月淨新增PSL達3500億元人民幣，是2022年2月以來首次錄淨新增。

看好內房趨穩 提振消費者信心

匯豐續稱，房地產市場穩定將提振消費者信心，同時政府最近優先考慮社會福利的舉措將有潛力進一步釋放消費支出，料今年消費按年增長7%，繼續推動GDP增長的三分之二以上，故預計今年內地GDP增長為4.9%。

預測人行下半年減息

另外，匯豐環球研究預計，內地將有更多的貨幣寬鬆政策出台，人行今年下半年降息20個基點，明年上半年再次降息20個基點。該行又預計，今年消費者物價指數（CPI）增長將達到0.7％，核心CPI升幅則是0.9％，工業生產者出廠價格指數（PPI）為負0.6％。

至於內地股市年底目標預測，該行料上證綜合指數目標達3200點、滬深300指數目標達3800點、深證成指目標達10,500點，按最新收市價計算，即潛在升幅分別為4.3%、6.5%和10%。

料亞洲美元債利差擴大

在信用方面，該行預計，整體亞洲美元債券（iBoxx ADBI）的平均利差由今年3月27日的104個基點，擴大至今年底的170個基點；亞洲投資級債券（iBoxx ADBI-IG）則由92個基點，增至今年底的155個基點。

至於外匯方面，人民幣兌美元的匯率將保持穩定，料年底人民幣兌美元在年底水平為7.1元人民幣。