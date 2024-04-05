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經濟
2024年4月5日星期五
股市最前線
中環舖高位三折租出 返97後水平 750呎月租23萬 回歸後27年升勢成泡影
太子鄧1.45億連約放售佐敦一籃子物業
恒地首季沽1227伙 會德豐賣樓套91億
傅老榕家族月租22萬 承租淺水灣大廈複式
天水圍一日3宗白居二客入市
憧憬減息 金價曾破2300美元新高 受惠中東緊張央行增持 分析：展望仍樂觀
亞太區股市普遍彈 港股黑期曾高水160點
橋水達里奧：中國有不少問題 惟不撤資
蔡崇信：阿里落後 未給客戶最好體驗
內地逾10城市推舊換新買樓 谷一手房成交
越南女首富欺詐案房產 長實據指有意接手
三井物產樂敦入主余仁生 估值46億 145年中藥店落入日資
本地薑基金Oasis挑機 批日企花王未發揮潛能
名創優品伙Sanrio美開IP店 盼加速北美擴張
張兆聰：中國電力受累旱災可低吸
美元定存高息精選
植耀輝：分析5隻持股前景
葉創成：方正控股績優勁升 不派息美中不足
技術取勝：中冶宜盡快收復20天線
盧駿匡：順豐同城全年首獲利 業務料續高增長
劉思明：資源股掀炒風 高追須考慮風險回報
周顯：Citron怪證監 非太有理
譚新強：如要振興經濟 香港須政治和經濟改革
湯文亮：不能只計執笠 不計開張
越南新法案利吸海外買家置業
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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