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經濟

本地薑基金Oasis挑機 批日企花王未發揮潛能

【明報專訊】繼早年Argyle Street Management越過東洋，挑戰日本東芝（日：6502）管理層，推動分拆記憶體業務上市，近日再有「本地薑」基金Oasis Management出手，向日本老牌家品公司花王（日：4452）埋手，批評未有盡力發揮旗下品牌潛能，要求公司聚焦搞好旗下品牌推廣，發揮全球發展的潛力。在Oasis挑戰下，花王股價罕見彈5%。

批收入增長股價遜同業

Oasis Management是由高橋資本管理任職高層，以及曾經在以色列國防軍服役的Seth Fisher「操刀」管理。今次Oasis Management向老牌日資家品公司花王埋手，批評該公司無論在收入增長、股本回報，甚至股價表現，均顯著較同業為差，呼籲該公司作出改善。該行還指出，若然花王聚焦於美妝、健康及美容領域，並且改善市務推廣，料股價可升破1萬日圓。同時，Oasis認為花王應先推動核心的美妝及護膚品牌的國際業務增長。在此以外，Oasis呼籲花王要有更佳的透明度及披露，以及委任具品牌及市務推廣經驗的外方董事成員坐鎮。

花王：透過投資最強品牌覓增長

在Oasis Management「叫陣」下，花王昨日的股價曾經一度最多升7.3%，高見6224日圓，最終收市時升幅收窄至5.1%，報6099日圓。花王昨日因應Oasis Management的挑戰作出回應稱：「正透過投資最強的品牌，尋求環球性增長」，並指Oasis發出的爭論，未有完全體會到該公司積極的品牌管理及結構性改革。

花王稱會繼續與Oasis及其他股東互動，並且歡迎帶來嶄新的觀點。花王過往在潔衣用品如「潔霸」系列洗衣液為人所知，其SOFINA系列面部護理及化妝品亦早已滲透亞太區市場多時。

近年Oasis在日本市場表現活躍，除在花王長期持股，亦接連在日本出手，包括介入日本大正製藥、松下電器，甚至當地商事巨企伊藤忠商事，例如要求伊藤忠在出資27億美元增持旗下附屬公司ItochuTechno-Solutions，提高交易作價，否則不惜對簿公堂。

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