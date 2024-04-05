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經濟

橋水達里奧：中國有不少問題 惟不撤資

【明報專訊】著名對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）強調，即使中國面對不少問題，都會繼續投資、不會撤資。

達里奧在社交媒體撰文，形容過去40年與中國人、文化建立關係，令他愛上這個地方，希望參與整個市場發展，不會只在好的時候湧入、情况轉差時就退出。由於中國和美國是主導世界發展的力量，所以中國屬於核心投資，而且資產走勢與其他投資的關連度沒那麼高。

稱準備量化寬鬆 有望去槓桿

他上周警告中國若不解決債務問題，或進入「迷失十年」，但最新帖文認為情况可控，因為當局能同時處理好政治、地緣局勢、環境和科技衝擊等議題，例如近期似乎準備推出量化寬鬆，加上債務重組，有望成功去槓桿，但重申中美關係緊張，一旦開戰將帶來災難，尤其對於美國投資者，所以此亦是投資時重要考慮。

國家主席習近平去年11月發表講話，呼籲人民銀行在公開市場操作逐步增加國債買賣，引起外界猜測會否為量化寬鬆鋪路，但高盛等多間大行認為機會不大，內地法律亦禁止人行在一級市場買入國債，過去20多年亦未參與債券二手市場。

達里奧與內地官方關係很好，去年11月習近平到美國參加亞太經合組織峰會時，兩人曾於晚宴同桌。路透早前報道，橋水基金深受內地資金歡迎，年初一次集資獲20億元人民幣認購。

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