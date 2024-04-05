亞太區股市普遍彈 港股黑期曾高水160點

表現較好的韓國股市，在電子相關股帶動下升1.3%。日本股市曾升逾1.8%，收市升幅收窄至0.8%。印度股市受金融、資訊科技股支持，周四亦反覆向好並創新高，區內只有新西蘭股市輕微偏軟（見表）。

美國財長耶倫開始訪華，強調中美經濟不「脫鈎」，緊張氣氛降溫，新加坡買賣的港股恒指「黑期」周四反覆向好，曾高水約160點。

英國、德國、法國3大歐洲股市靠穩，歐洲央行3月議息記錄顯示，官員形容歐元區通脹回到2%目標，進展令人鼓舞，有足夠證據反映，考慮減息理由正在增強，更清楚接近開始減息的時機。

美國周五公布3月新增職位、失業率等就業數據前，周四發表的勞工市場指標都轉差，上周新申領失業救濟人數增加9000人至22.1萬人，是1月底以來最多，亦高過市場預期的21.4萬人。企業顧問Challenger, Gray & Christmas統計，美國企業3月宣布裁減90,309份職位，是14個月以來最多。

美股曾升近300點 戴爾Meta破頂

經濟數據疲弱，加上聯儲局官員「偏鴿」言論，利率期貨顯示，市場曾預期6月減息機會由約50%回升至60%以上，支持美股周四向好，道指扭轉過去3日跌勢，早段反彈近300點，高見39,400點水平。標普500指數和納指都延續上日升勢，其中納指一度升逾1%。

人工智能和科網股受追捧，戴爾（美：DELL）推新的人工智能數據平台，股價曾升逾4%創新高。社交媒體facebook母公司Meta（美：META）獲券商調高目標價，看好市佔率加快上升，Meta曾升逾3%創新高。