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經濟

憧憬減息 金價曾破2300美元新高 受惠中東緊張央行增持 分析：展望仍樂觀

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾周三強調，即使今年首兩個月物價數字較市場預期強，但整體形勢未改變，即通脹在波折中邁向2%目標，經濟穩健增長，就業市場重新平衡，重申今年適宜減息。投資者再度憧憬放寬貨幣政策，美元連跌3個交易日，美匯指數失守104，見逾1星期低位，有利走勢與息口、美元相反的黃金，以至整體商品的投資氣氛。自2月中起呈現強勢的金價再創新高，現貨金連升7個交易日後，在周四亞洲市早段曾高見每盎司2300美元以上，連續第5個交易日破紀錄，但其後稍為回軟。2月初以來，金價已累積升約13%。

銀價亦跟隨金價向好，曾創近3年高位，現貨銀連升5個交易日後，曾高見每盎司27.3美元以上，是2021年6月以來最高，但其後獲利回吐，一度倒跌1%，27美元得而復失。

美非農新職左右金價後市

金價做好，除了減息預期，本周伊朗因應在敘利亞的使館遇襲，誓言向以色列報復，中東局勢緊張加劇亦推動避險需求。同時中央銀行不斷增持黃金儲備。世界黃金協會統計，2月央行黃金儲備淨增加19噸，是連續9個月買金，當中以中國買入12噸主導市場，印度和哈薩克亦分別買入6噸。盛寶銀行相信金價突破2200美元後，不少散戶和追蹤趨勢的投資者都追入，令金價進一步炒上。新加坡華僑銀行認為，寬鬆政策前景、央行買金和對冲地緣政治風險，都令金價展望樂觀。有技術分析顯示，若金價企穩2300美元收市，下一步應測試2350美元的心理關口。

不過，短線金價或有阻力，彭博分析現貨金14天相對強弱指數已高見80以上，技術上明顯屬於超買。澳洲礦業公司Scorpion投資總監分析，金價升勢與全球其他貨幣兌美元貶值有關，不少人轉向買金保值，後市需視乎周五美國公布的就業數據，如果符合或差過市場預期，減息的看法得以鞏固，則對金價正面。相反若聯儲局今年都不減息，金價回調10%亦合乎邏輯。現時市場平均預測，美國非農業職位2月大增27.5萬份後，3月增幅會放緩至20萬份左右，大行高盛日前調高新增職位預測2.5萬份至24萬份。

銅價曾14月新高 比特幣續彈

部分基本金屬亦有買盤，銅價曾升至14個月高位，倫敦期銅周四一度升1.5%至每噸9360美元以上，鋁和鋅亦曾分別升約1%和2%。減息和美元轉弱亦利好加密貨幣，根據Investing.com數據，比特幣周四持續反彈，曾升逾2.3%，高見67,400美元以上。

明報記者

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