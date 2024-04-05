天水圍一日3宗白居二客入市

天盛苑兩房318萬沽 24年升近3倍

上述天盛苑單位原業主2000年81.2萬元未補價向房委會一手購入，持貨約24年，帳面獲利236.8萬元或近3倍。

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，二手居屋（包括已補價及未補價）上月錄349宗買賣登記，較2月302宗增加約15.6%。

由於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，上月登記個案一般主要反映2月市場狀况。王品弟又指出，2月底政府公布「撤辣」等有利樓市措施，加上上月中起新一批「白居二」合資格申請者獲發批准信及確認書，相信二手居屋交投將會加快，預料下月公布的4月份相關登記量將持續上升。

另外，「撤辣」後荃灣柏傲灣錄得近月罕見大額二手成交。

換樓客2530萬購柏傲灣4房海景戶

中原地產副分區營業經理余仲平表示，「撤辣」後樓市明顯轉旺，荃灣柏傲灣2A座高層A室，實用面積1254方呎，4房1套間隔，望荃灣、青衣及汀九一帶海景，以2530萬元沽出，實呎20,175元。買家為外區換樓客，原業主2017年2月2195.6萬元一手購入，持貨約7年，帳面獲利334.4萬元或15%。

[香港地產]