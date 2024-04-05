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經濟
香港地產

恒地首季沽1227伙 會德豐賣樓套91億

【明報專訊】「撤辣」後新盤交投活躍，帶挈多個大型發展商錄得理想銷售成續，其中恒地（0012）本年迄今、即約首季已售出約1227個一手單位，為眾發展商售樓數目最多，累計套現逾83億元。至於套現金額最多的，則為會德豐地產，該集團今年已售出約815個新盤單位，套現近91億元。

一組買家9203萬連掃澐璟3伙

由上述兩發展商等合作發展的啟德跑道區天瀧，「撤辣」至今售出19伙，套現逾7.6億元。至於同區由華潤置地（海外）與保利置業（0119）合作發展的澐璟，昨再錄5宗成交，包括一組買家以約9203.13萬元連購項目6座36樓全層3伙，其中A室實用950方呎，3房1套間隔，成交價3396.63萬元，實呎35,754元，而同層B、C室同屬3房1套連儲物房間隔，前者實用781方呎，以2705.6萬元成交，呎價近34,643元；後者實用903方呎，獲買家以3100.9萬元成交，呎價近34,340元。連同另外兩伙，項目單日套現逾1.2億元。

Blue Coast今截票 一周暫收2.4萬票

另外，長實（1113）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast將於明日發售首輪422伙，今午3時截止認購登記。市場消息指出，項目自上周五起，一連7天，累收達2.4萬票，超額認購約56倍。長實營業部首席經理郭子威表示，項目首輪開售後，將積極考慮加推，加推單位預計約有5至10%加價幅度，由於昨日是內地長假首日，明顯內地人士參觀比例上升至超過三成。他又指出，近日市場上九龍個別新盤成交呎價達7.3萬元，Blue Coast高層向海4房大宅，市場合理呎價調升至6萬元，升幅約兩成，該類單位傾向以一對單位形式出售，並指不排除下輪發售時推出4房戶招標。由於港島區二手市場同層相連單位供應稀少，他又稱有消息指出，有家族客心儀Blue Coast 4房高層向海相連單位，估計涉資約1.4億元。

[香港地產]

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