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經濟
香港地產

太子鄧1.45億連約放售佐敦一籃子物業

【明報專訊】核心區舖位租金較高峰期大幅下跌，有資深投資者放售物業。其中有「太子鄧」之稱的太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明及相關人士，最新放售佐敦根德大廈一籃子物業，叫價約1.45億元，較2010年購入價5700萬元高1.5倍。

較14年前購入價高1.5倍

美聯旺舖營業董事危挺進表示，上述放售物業為佐敦道39至39A號根德大廈地下2號舖及1至2樓，總面積約6700方呎，其中地下面積約1700方呎，1樓及2樓分別為2800及2200方呎。業主連租約放售，意向價約1.45億元，呎價約2.16萬元。

資料顯示，上述物業由億安（香港）有限公司2010年5700萬元購入，公司董事包括鄧鉅明、其妻宣宏雁、兒子鄧亦軒及多名太子珠寶鐘錶高層，最新放售價較14年前購入價高8800萬元或1.5倍。危氏表示，是次物業現由多個用家租用中，新買家即買即收租，舖位臨近廟街步行街，政府舉辦廟街夜市成功吸引衆多遊客，為區內帶來不少人流。

事實上，鄧鉅明及相關人士去年5月就曾以約1.55億元「賣殼」售出赤柱洋房屋苑海明山相連洋房，總實用面積3914方呎，實呎約3.96萬元，料為屋苑單一成交價及呎價新高。鄧鉅明等早於2010年以約7350萬元購入，帳面賺8150萬元或1.1倍。

[香港地產]

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