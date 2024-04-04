Intel晶片代工業務 去年虧損擴至546億

相關收入縮減至1474億

英特爾行政總裁Pat Gelsinger承認，代工業務是受到一些錯誤決定所拖累，包括一年前反對使用荷蘭光刻機巨頭ASML的極紫外光微影設備（EUV）。雖然這些設備的成本恐超過1.5億美元，但較其他早期的晶片生產設備更具成本效益。

這些決策失誤，也導致英特爾將大量生產程序外判給台積電（台：2330）等競爭對手。英特爾目前已轉用EUV進行生產，隨着舊機器逐步淘汰，將可滿足愈來愈多的生產需求。Gelsinger表示，英特爾目前需要購入約30%的晶圓，未來目標是將購入的晶圓比例降至20%。

料業務虧損今年見頂

英特爾進軍晶片代工業務，是該公司歷來最重大的轉型之一。英特爾預計，代工業務的虧損將在2024年見頂，並在2027年左右實現收支平衡。新的財務目標，反映英特爾所面臨的挑戰，當中包括斥資1000億美元，在美國4個州建設或擴建晶片工廠。

相比競爭對手，英特爾的晶片代工業務表現仍然較為落後，例如台積電2023年的銷售額達694億美元，利潤為269億美元。超微半導體（美：AMD）去年收入為227億美元，利潤為8.54億美元。

（綜合報道）

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