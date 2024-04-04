宏安四山街項目 不排除採標準補價

鄧灝康：標準補價對項目影響正面

鄧氏又指出，項目位於油塘四山街18號及20號，佔地約41,676方呎，宏安地產為該項目的項目經理，項目將建兩座住宅大廈、基座商場、停車位及社會福利設施，提供約676個住宅單位，預計2027年推出，總地價（收購價及補地價）料約19億元。若總地價約19億元，以可建樓面約30萬方呎計，預計每方呎樓面地價約6300元。他提到，宏安在區內已有類同的發展項目，位於四山街13及15號的曦臺，由一個基座商場及兩幢高層住宅所組成，提供326伙，目前所有住宅單位均已悉數售出。

總地價料19億 提供676伙

宏安地產收購的油塘工業大廈第4座，早前以逾7.97億元出售予宏安與其士各佔50%權益之合營公司，以獲批建樓面約29.17萬方呎計，每方呎樓面地價約2732元，並正就項目補地價向政府磋商，未來項目補地價由雙方共同負責。另方面，地政總署本月亦更新工廈標準補地價金額，東九龍區最新每方呎補價約2880元，較原先每呎約5574元，大幅下調約48%。

資料顯示，宏安地產2022年1月以約5.8億元購入該廈八成權益，同年2月就項目向土地審裁處申請強拍，去年5月以9.4億元完成整個項目收購。發展商及後即向城規會進行改劃，並在今年1月底已獲城規會批准重建住宅申請，擬建兩幢26層高的住宅大廈，將提供約676伙；另第2座住宅基座亦會提供商店、社會福利設施（幼兒中心），以及會所等設施，總樓面約30萬方呎。