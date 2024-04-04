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經濟

香港地產

新界西北上月571宗二手成交飈兩倍

【明報專訊】「撤辣」後樓市交投回升，尤以抗跌力較低、「撤辣」前樓價跌勢過急的新界西北區反彈最快，上月新界西北包括屯門、元朗、天水圍，共錄約571宗二手成交，其中屯門佔最多達260宗、元朗亦達187宗，兩區齊創3年新高。

屯門元朗上月成交量創3年新高

屯門區2月二手成交不足100宗，即上月交投急彈近兩倍。中原分行經理陳家富表示，踏入4月區內交投持續暢旺，其中屯門翠林花園D座低層3室，實用面積747方呎，3房1套間隔，獲區內換樓客以552萬元承接，實呎7390元。原業主2007年6月150.8萬元購入，帳面獲利401.2萬元或2.7倍。

細價屋苑受惠樓市「撤辣」，交投活躍，中原副區域營業經理王勤學稱，元朗上月錄約187宗二手成交，不但較2月全月64宗多近兩倍，亦創近3年新高，其中尚悅佔19宗，屬區內交投最多屋苑，均呎10,649元。屋苑本月首宗成交為13座高層B室，實用403方呎兩房間隔，以466萬元沽出，實呎11,563元。原業主2016年7月418萬元買入，帳面賺48萬元或11%。

天水圍上月124宗成交 一年新高

至於毗鄰的天水圍，上月全月錄約124宗二手交投，是自去年3月約116宗後新高，較2月全月約37宗多逾兩倍，其中區內指標屋苑嘉湖山莊，上月錄74宗成交，較2月20宗升2.7倍，平均呎價由2月7685元升至上月8634元。

荃中上月成交量相當於去年三成

中原副分區營業經理余仲平表示，荃灣中心上月錄得約30宗買賣成交，按月反彈超過兩倍，而屋苑去年全年錄約106宗成交，即上月成交量相當於去年總成交的約28%。屋苑7座頂層連天台戶，實用面積460方呎，3房間隔，連天台約348方呎，以446.8萬元易手，實呎9713元。原業主2003年8月以85萬元購入，帳面獲利361.8萬元或約4.3倍。

另美聯區域經理吳偉文表示，上水御皇庭2座中層G室，實用415方呎兩房間隔，以440萬元成交，實呎約10,602元。由於業主於台灣居住，據悉代理日前「攜票」飛往台灣促成交易，並已經回港，避過昨日花蓮大地震。原業主2010年190萬元購入，帳面獲利250萬元或1.3倍。

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