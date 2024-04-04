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經濟

SU7電動車首批交付 雷軍：逾10萬人「大訂」

【明報專訊】小米（1810）昨日舉行首批電動車SU7交付儀式。小米董事長雷軍於交付儀式上稱，目前SU7已錄得逾10萬人「大訂」、鎖單量亦逾4萬：「從今天開始，小米正式成為一家車廠。大家是否是應該叫我雷廠長了？」

「雷廠長」親身交付 為車主開車門

交付儀於北京亦莊的小米汽車工廠裝車間舉行，「雷廠長」親手向首批車主交車，為每一名車主打開了車門。據悉是次參與交付儀式共有16名車主，而全國28城交付中心也同日開啟首日交付。雷軍說：「小米汽車正式登場，智能汽車真正的變革正式開始，中國必將誕生像特斯拉一樣偉大的公司。」

目前小米於已於全國設立58個服務中心，為每名車主App建立「專屬服務管家群」，車主可透過App下單、取車、維修、送車等服務。在故障維修方面，小米設有7x24在線診斷服務。小米SU7上市後，首24小時已錄「大訂」8.89萬架、小米稱試駕預約需要排到4月10日左右。

小米推員工優惠購車政策

另內媒報道，小米宣布推出員工的優惠購車政策，允許小米正式員工在購買小米SU7汽車時享受分期付款的優惠活動。根據通知，從今年3月28日至6月30日，小米中國籍正式員工購買小米SU7並辦理汽車分期，可以享受銀行分期優惠費率，年化費率低至1.6%，首付為15%，分期期數可選12、24、36、48或60期。小米昨日收報15.56元，跌4.4%。

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