明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

憂美延後減息 恒指挫206點

【明報專訊】美國經濟數據表現強勁，令投資者關注到減息或會較原來6月份落實的時間表進一步延後，美債息抽升，美匯指數一度逼近105。美股周二晚連續第二日回落，港股、亞太股市昨日隨美股向下。恒指最終跌206點，電動車股全線跌，「蔚小理」跌約半成引起市場矚目（見表），重磅科網股普遍偏軟。

電動車股跌幅顯著

港股跌市下入市低撈資金未見踴躍，在清明節假期前，成交低見近998億元的一個半星期低位，較周二成交額大減三成或443.9億元。

美股周二晚回軟，港股及亞太區股市普遍偏軟，當中韓國KOPSI綜合股價指數跌幅最大，跌1.68%；菲律賓綜合股價指數則跌1.39%；港股恒生指數緊隨其後，跌幅約1.22%。隨着美匯強勢，人民幣轉弱，在岸價跌2點子（1萬點子等於1元），低見7.2356的去年11月17日以來新低。恒指日間期貨跌1.3%，輕微高水21點，及至昨晚夜期時段，隨外圍市况回穩，截至昨晚10時高水擴大至88點，見16,813點。

重磅科網股整體走勢欠佳，尤以美團（3690）最弱，全日跌2.42%，跌破百元大關，收報98.95元，「紅底股」不再。科技股指數比恒指跌幅更大，全日跌2.32%。

另一焦點電動車股更全線回軟，當中包括蔚來（9866）、小鵬（9868）及理想（2015）在內的「蔚小理」跌約5%，龍頭股比亞迪（1211）相對跌幅小，亦跌2.17%。投資者轉追資源股，中國宏橋（1378）及紫金（2899）走強，分別升5.25%及3.699%至9.42元和16.82元。中國石油（0857）升0.42%至7.17元，再創8年新高。

北水淨流入逾51億 小米吸資最多

「北水」資金南下，淨流入逾51億元。當中小米（1810）吸資最多，淨流入5.97億元；昨日表現最強藍籌中國宏橋，亦獲淨流入3.12億元。在大市走弱同時，「北水」淨流出盈富基金（2800）4.8億元，為淨流出最多股份。盈富沽空比率過去3日逐日遞升，昨日飈高至69.84%，為過去6個交易日以來最高，涉資約56億元，亦為市場內被沽空最多股份。該股昨日成交亦超過80億元，亦是成交最多股份。龍頭股騰訊（0700）次之，成交額亦達60.8億元。

相關字詞﹕理想 小鵬 蔚來 美團

上 / 下一篇新聞