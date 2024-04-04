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經濟

匯控月底公布派0.21美元特別息

【明報專訊】環球央行維持高利率，有助匯控（0005）去年錄得303.48億美元的歷來最高除稅前利潤，全年每股派息0.61美元亦創2008年以來新高，不過市場預期今年下半年將進入減息周期，不利銀行淨利息收入。行政總裁祈耀年在昨日舉行的香港股東非正式會議表示，該行已着力降低資產負債表未來對利率的敏感度，加上在香港、英國本土市場，以及在國際業務網絡的機遇，有機會增加收入，有助今年在較低利率環境下，達成有形股本回報率約15%的目標。

杜嘉祺：內地經濟短期有挑戰

中長期看好

祈耀年表示，匯控擁有理想的定位，受益於香港和內地的持續增長，香港亦在亞洲與中東等發展中的貿易通道，提供投資上有重要角色。國際業務上，他指匯控現有客群內仍有大量未發展的機會，有助在利率下行時推動收入增長。

另外，祈耀年表示，將會持續加強收入來源地區多元化和嚴格成本控制，以投資科創金融等增長領域。他重申今年目標派息率將維持去年的50%，上月出售加拿大業務後，計劃在月底公布首季業績時，宣布派發每股特別息0.21美元，預期與首季股息一同在6月派發。

匯控主席杜嘉祺表示，內地經濟雖然短期內有挑戰，但中長期仍然看好。現時正處明顯的經濟轉型，由過去房地產、出口、基建增長模式，向內需、高增值製造業轉向，有助建立更多元化、更可持續的增長模式，預期今年會有5%增長，香港可以從中受惠。即使全球經濟環境持續不明朗，但杜嘉祺指該行有信心續有良好表現和回報。

王冬勝：港市場氣氛明顯改善

匯豐銀行主席王冬勝指出，目前國際金融市場仍相當不穩定，市場普遍估計美國在下半年減息，加上地緣政治因素令外圍環境充滿挑戰，該行會秉持審慎經營原則管理風險，確保銀行有充足資金流 。香港方面，他指過去一年市場氣氛明顯改善，加上政府放寬樓市措施，期望有助刺激其他經濟活動。

去年匯控股東會否決分拆亞洲業務和固定股息議案，今年續有小股東在非正式股東會表示支持分拆。杜嘉祺回應，指去年股東以壓倒性多數否決改變架構的議案，分拆業務將不會發生。股東支持現時的結構、策略和當前的股息政策，當中價值已在今年業績和派息中體現。

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