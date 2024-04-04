港2月零售銷售升1.9% 遠遜預期 零售管理協會：3月4月料更差 籲業主停加租

明報記者 方楚茵

扣除期間價格變動後，今年2月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年升0.5%；首兩個月合計的零售業總銷貨數量臨時估計為下跌0.4%。政府發言人表示，今年首兩個月合計，零售業總銷貨額按年輕微上升，展望未來，隨着接待能力繼續恢復和舉辦更多盛事，預期訪港旅遊業將進一步恢復並惠及零售業，住戶收入增加及政府提振消費氣氛的措施也應提供支持。不過，政府發言人亦提到，市民和旅客的消費模式轉變會繼續帶來挑戰，政府會繼續留意相關情况。

政府：消費模式轉變帶來挑戰

至於零售業界依然悲觀，香港零售管理協會主席謝邱安儀預期，2月農曆新年過後，零售市道明顯回落，3月為非內地假期，更適逢復活節和清明節假期橫跨3月尾至4月初，業界雖早已不抱期望，並預期港人會北上及外遊消費，但相信對比2023年3月「中規中矩」的市况，今年3月零售業總銷貨價值亦會「唔理想」，而2023年4月更有消費券效應，基數較高下料將令今年4月跌幅更深。

調查：九成零售商預期

3月生意持平或下跌

謝邱安儀表示，據該會調查，14%受訪會員認為3月生意將錄升幅，升幅亦只是單位數或低雙位數。九成受訪會員預期生意持平或下跌，預期跌幅更達兩成至四成；4月份方面，更少於一成會員預期生意上升，八成至九成預期錄跌幅或持平。

她表示，會員對市道「比較悲觀」，業界亦關注店舖加租情况，有會員反映去年第三季起業主已陸續加租，而尚未加租的店舖，很多已收到書面或口頭通知將會加租，或考慮加租。謝邱安儀指出，業界面對疲弱的市場環境，若業主加租將令店舖生存空間更窄、更困難，呼籲業主在零售市道未明朗、經濟未回復下，業主與業界共渡時艱。現時市場已有許多商戶宣布結業或縮減店舖數目，預料香港「仲要經過一個比較困難的過渡階段」。

指盛事經濟需帶動過夜客才有效

香港零售管理協會預測本港今年上半年整體零售額或有單位至雙位數跌幅，執行總監羅振邦認為相關預測準確，擔心上半年市道。部分會員表示在經營環境惡劣下，加租將令經營成本上升，平均加幅更達14%，甚至三成，重申呼籲業主暫停加租。

談到政府推動「盛事經濟」，羅振邦表示，政府積極推廣盛事，有助刺激消費及人流，但業界反映，關注消費氣氛是否能由「人氣」轉化成「財氣」，盛事是否能從令部分地區商戶受益，變為整個香港環境或全港商戶都得益，再者，若能帶動過夜旅客才更有效。