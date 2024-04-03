保德信Cathy Hepworth：經濟穩健 新興市場債吸引

保德信固定收益（PGIM Fixed Income）新興市場債券投資部主管Cathy Hepworth表示，如今全球形勢持續急速轉變，尤其是美國與中國關係緊張，正當市場焦點均集中於兩大經濟體的一舉一動，那些規模較小的新興市場國家反而在這個「新常態」中為債券投資者提供更具吸引力的投資機遇。Hepworth表示，當前的投資環境錯綜複雜，更甚於冷戰時期的兩極格局。

偏好新興市場美元國債

摩根大通新興市場債券指數（EMBI）全球多元化債券指數去年上漲了11%，可見投資者不必害怕這個市場的複雜性。Hepworth表示，新興市場在世界舞台上發揮重要的角色，在全球局勢的推動下，主要大國紛紛透過經濟和金融手段，包括提供貸款優惠、基礎設施融資、供應鏈伙伴關係和技術聯盟等誘因，拉攏這些新興市場經濟體和一些「地緣政治搖擺國家」進入其勢力範圍。但她認為，投資者不應將眾多新興市場看作統一的群體，這些市場在地理位置、發展階段以及韌性上皆截然不同，因而帶來多元化的投資機會。投資者可於投資組合中精心配置新興市場投資，從而實現吸引的回報。

當問她看好哪個新興市場？她表示，看好新興市場主權債券，至於美元債或是本地債，她偏向看好新興市場國家以美元等穩定幣發行的政府債券。隨着新興市場從多年的經濟衝擊中逐步邁向正常化，這些國家可保持經濟穩健，並融資需求亦將在可控範圍。根據目前的收益率，新興市場主權債券的回報已經相當吸引，即使利差輕微收窄也可能推動總回報率達到雙位數，相反，核心發達市場主權債券的收益率則持續下降；利差收窄是指相同到期日但信貸質素不一的兩種債券之間的收益率差距縮小。在通脹持續回落、經濟溫和增長及聯儲局放寬貨幣政策的背景下，發達市場的優質投資級別債券與風險較高的新興市場高收益債券之間的利差很可能會收窄。

違約國家積極重組債務 可引入新資本

Hepworth認為，中歐、拉丁美洲及亞洲都具投資機會，即使是贊比亞、迦納和斯里蘭卡等債務違約國家，亦正積極進行債務重組。此舉不但有助於保持健康的債務結構，久而久之可引入新的資本促進經濟增長，完成重組後更可為投資者帶來正面的回報。其他結構性變化也正為新興市場領域帶來積極影響，如減少對中國供應鏈的依賴，以及其他新興市場有望迎來更多外資，印度和墨西哥等新興市場國家的BB級和BBB級企業債券均具備投資價值，這些國家不但增長強勁，而且受益於供應鏈遷出中國的趨勢。

各地利率方面，拉丁美洲的長期利率具吸引力，而亞洲則好壞參半。許多新興市場的通脹仍持續放緩，實際利率保持正數。具體而言，巴西、墨西哥和韓國的利率最為吸引，其中巴西預期下調利率至9%以下，而墨西哥預計將在2024年上半年開始減息，至於南非、匈牙利和智利，投資者則宜採取審慎態度。新興市場外匯（EMFX）方面，由於預期聯儲局將會減息，投資者不應指望美元會持續走強，新興市場外匯相對持倉存在超額收益機會。許多最受歡迎的新興市場貨幣往往具有高利差，或受益於相對較高的增長和資金流入。在拉丁美洲，巴西雷亞爾和墨西哥比索較具吸引力；在亞洲，印度盧比和菲律賓比索相對於新台幣更具價值。

可配置高質BB評級主權債企業債

Hepworth表示，投資者應留意全球增長不確定性和地緣政治帶來的風險，尤其是今年將舉行大選的國家，如墨西哥、印度、南非等，當然還有美國也可能會帶來不確定性。為實現更可觀的回報，投資者可採取槓鈴策略，於投資組合中配置兼具韌性與高質素的7至10年期投資級別BB評級主權債券和企業債券，同時還可搭配一些超短期一個B評級及低評級主權債券。隨着宏觀環境逐漸擺脫高通脹和高利率，基於基本面分析和債務證券估值的主動型投資策略將成為今年投資的關鍵。去年新興市場債券實現了超過預期的回報率，相信將能吸引投資者今年重返這一領域。

明報記者 龍彩霞

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