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特色戶設私家泳池 草地休閒區

【明報專訊】被發展商新地（0016）形容為「跑道皇者」的天璽．海，設有18個特色單位，其中第1座頂層複式大戶，命名為VICTORIA SKYPLEX；單位實用3533方呎、附736方呎平台及1479方呎天台，屬5房5套戶型，是啟德跑道區首次出現的特大戶型；其中一項亮點，是大廳中空高度最高達6米，更配備私家泳池（備有逆流訓練器）及按摩池，另設下沉式休閒空間及草地區。

至於低座MANSION 2 HARBOUR HOUSE，實用4608方呎，為項目面積最大特色單位、連201方呎花園、775方呎平台及1516方呎天台，總戶外空間逾2500方呎，4房4套間隔，全部向西南，可飽覽維港海景，客飯廳中空高度亦高達6米，外連特大平台和私家泳池；單位特設私人入口，住戶可經地下層「Lakeside Avenue」私人花園入口出入，私隱度極高。

室內會所連戶外空間達8萬呎

至於住客會所「Club Harbour」，包括面積約2.5萬方呎的室內住客會所，以及近5.4萬方呎室外住客會所、公用花園及遊樂地方，總面積約8萬方呎，以「海港與綠洲的完美融合」為設計意念，特設約35米戶外泳池，配合大型藝術「池塘水景」，中庭花園設有「澄映嬉水池」，約20米室內恆溫泳池「漾映池」，盡享戶內外度假式暢游體驗。

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