明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

Blue Coast周六首輪開售422伙

【明報專訊】踏入次季，長實（1113）、港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸3B期Blue Coast，昨日第二度加推，涉及174伙，連同首兩張價單，項目將於本周六首輪開售422伙，佔該期單位總數642伙約66%，市值約88億元，而發展商安排大手買家最多可購項目8伙。據悉，項目過去5日共收逾1.5萬票，超額約35倍，並於周五截止登記。

長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，Blue Coast最新加推的3號價單，涉及38伙兩房及136伙3房單位，包括曾計劃招標的第1A座樓王單位，整批單位折實價介乎954萬至2649.4萬元，折實呎價由20,400至27,257元，折實均呎約23,892元。長實營業部首席經理郭子威指出，今張價單已輕微加價約0.81%至1.73%。

周五截票 5日暫收逾1.5萬票

長實執行董事趙國雄表示，最新加推單位定價是「蝕少啲」，呼籲準買家「有撈趁手」。據項目銷售安排顯示，買家最多可於A組及B組各遞交4份登記，即每名買家最多可入8票，與去年長實推售油塘親海駅II相若。此外，發展商安排F組買家優先揀樓，該時段買家可購買5至8伙單位，當中最多只可購買兩個兩房單位，而A組買家則最多可購4伙，當中只可包括1個兩房單位，而F組及A組時段最多出售128伙「特選單位」，以及最多48個兩房單位；至於B組買家最多可購兩伙，包括最多1個兩房單位。

據市場消息指出，項目至昨晚共收逾1.5萬票，以每票10萬元計，凍資約15億元，並較周六開售之422伙超額認購約35倍，項目將於周五下午3時截票。趙國雄補充，整批單位折實均價22,955元，合共市值約88億元，他形容「依然是蝕大本」，預計首輪銷售後價錢會進一步調整。

泰峯累售327伙 吸金22億

另外，預計明年6月落成的王新興集團九龍灣觀塘道泰峯，項目合作伴伙、新世界（0017）營業及市務部總監黃浩賢表示，項目暫時累售327伙，佔全盤逾四成，套現約22億元，未來將採惜售策略，餘下未推單位或保留至現樓推出。王新興集團董事總經理王惠貞表示，項目買家以換樓客為主，未來有機會提供連裝修單位予買家選擇。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，由即日至4月30日期間，首5名經由該行購買該盤一手住宅單位的買家，可獲贈價值約8800元家具禮券，總值約4.4萬元。經絡按揭轉介營運總監張顥曦補充，該公司將為泰峯買家提供「置業易高成數Ｈ按優惠」，按揭成數達九成，按息全期低至銀行同業拆息加1.3厘，上限低至最優惠利率減兩厘，即封頂息率低至4.125厘，現金回贈達1.75%，年期最長可至30年，另提供高存息戶口。

上 / 下一篇新聞

電動車熱賣 小米最多升16%領漲港股 高盛：業務第4年可扭虧 未來數月產能關鍵
電動車熱賣 小米最多升16%領漲港股 高盛：業務第4年可扭虧 未來數月產能關鍵
乘聯會：內地3月新能源車批發銷量增33%
乘聯會：內地3月新能源車批發銷量增33%
恒指漲390點 萬七關得而復失
恒指漲390點 萬七關得而復失
逾60企業「死線」前未發業績停牌 內房重災
逾60企業「死線」前未發業績停牌 內房重災
阿里上季斥374億回購 近8季最多
阿里上季斥374億回購 近8季最多
Shein據報去年純利逾20億美元 未來數周獲中證監批境外上市
Shein據報去年純利逾20億美元 未來數周獲中證監批境外上市
新創建曾跌穿轉換價 股東或棄以股代息 分析料屬短期現象 換股還看長遠派息政策
新創建曾跌穿轉換價 股東或棄以股代息 分析料屬短期現象 換股還看長遠派息政策
中行：淨息差壓力大 加強管理力度歷年最大
中行：淨息差壓力大 加強管理力度歷年最大
中行研究院料內地今季GDP增5.1% 消費續為「壓艙石」
中行研究院料內地今季GDP增5.1% 消費續為「壓艙石」
建行：30%派息率不變 研派中期息
建行：30%派息率不變 研派中期息
天貓擬投入500億人幣支援平台商家
天貓擬投入500億人幣支援平台商家
維達逾九成股東接納私有化要約 料8月除牌
維達逾九成股東接納私有化要約 料8月除牌
金管局推動港股ETF中東上市
金管局推動港股ETF中東上市
中東局勢升溫 油價見5個月高 美製造業意外增長 市場下調減息預期
中東局勢升溫 油價見5個月高 美製造業意外增長 市場下調減息預期
比特幣連跌兩日 曾跌穿6.5萬美元
比特幣連跌兩日 曾跌穿6.5萬美元
Tesla首季交付量減 新冠疫情來首見
Tesla首季交付量減 新冠疫情來首見
張兆聰：玖紙現價可博中線回升
張兆聰：玖紙現價可博中線回升
港元定存高息精選
港元定存高息精選
姜靜：歐英紐轉鴿 美元續有支持
姜靜：歐英紐轉鴿 美元續有支持
技術取勝：周大福或上試12.8元
技術取勝：周大福或上試12.8元
劉思明：部分內需股走出谷底 永利可留意
劉思明：部分內需股走出谷底 永利可留意
周顯：中東成經濟助力是誤會
周顯：中東成經濟助力是誤會
湯文亮：港股港樓 料次季皆升
湯文亮：港股港樓 料次季皆升
10區標準補價農轉住每呎2369元起 首階段試行涵蓋元朗北區屯門3區
10區標準補價農轉住每呎2369元起 首階段試行涵蓋元朗北區屯門3區
東九工廈轉住宅 標準補價一年跌五成
東九工廈轉住宅 標準補價一年跌五成
天璽‧海3周沽32伙 套現近20億
天璽‧海3周沽32伙 套現近20億
La Prairie料約50萬 短租中環1.9萬呎舖
La Prairie料約50萬 短租中環1.9萬呎舖
天璽‧海主打4房 維港海景成賣點
天璽‧海主打4房 維港海景成賣點
特色戶設私家泳池 草地休閒區
特色戶設私家泳池 草地休閒區
保德信Cathy Hepworth：經濟穩健 新興市場債吸引
保德信Cathy Hepworth：經濟穩健 新興市場債吸引