明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

東九工廈轉住宅 標準補價一年跌五成

【明報專訊】地價近一年大幅下挫，地政總署本月亦更新工廈標準補地價金額，以近年有較多工廈轉住宅發展的東九龍為例，該區最新每方呎補價約2880元，較原先每呎約5574元，大幅下調約48%。

最新每呎補價2880元

標準補地價的計算方法，是修改地契前後的土地價值差額，即修契後價值減去修契前價值。按修契前的土地用途地價（before value）計算，各區工廈用途的價值，由去年3月每方呎1858至3716元，至最新介乎約1486至2880元，按年下調20%至23%，最平位於新界北，而最貴則位於港島及東九龍區。

宏安引入其士發展四山街項目

換地後的土地用途價值，商業或現代工業物業補價劃一下調20%，補價後的價值為每方呎約2230至5574元，而住宅補價後的價值調整幅度更高達38%，每方呎3159至7479元不等。補價後的住宅價值（after value），各區每方呎由3159至7478元不等，較一年前減約38%。因補地價後價值的減幅高於補價前，令工廈轉住宅的實際補價金額亦大幅下挫，若補價後樓面不變下，部分地區如東九龍，其減價更高達48%。

曾有工廈轉住宅發展經驗的宏安地產（1243），再有工廈項目將住宅發展。該集團早前公布，已完成收購的四山街油塘工業大廈第4座重建項目，以超過7.97億元出售予宏安與其士（0025）各佔50%權益之合營公司，以獲准的發展樓面約29.17萬方呎計，每方呎樓面地價約2732元。據悉，發展商正就項目補地價向政府磋商，未來項目的補地價由雙方共同負責。值得留意，宏安地產2022年1月以約5.8億元購入該廈八成權益，至去年5月完成收購，據悉總金額約9.4億元。

上 / 下一篇新聞

電動車熱賣 小米最多升16%領漲港股 高盛：業務第4年可扭虧 未來數月產能關鍵
電動車熱賣 小米最多升16%領漲港股 高盛：業務第4年可扭虧 未來數月產能關鍵
乘聯會：內地3月新能源車批發銷量增33%
乘聯會：內地3月新能源車批發銷量增33%
恒指漲390點 萬七關得而復失
恒指漲390點 萬七關得而復失
逾60企業「死線」前未發業績停牌 內房重災
逾60企業「死線」前未發業績停牌 內房重災
阿里上季斥374億回購 近8季最多
阿里上季斥374億回購 近8季最多
Shein據報去年純利逾20億美元 未來數周獲中證監批境外上市
Shein據報去年純利逾20億美元 未來數周獲中證監批境外上市
新創建曾跌穿轉換價 股東或棄以股代息 分析料屬短期現象 換股還看長遠派息政策
新創建曾跌穿轉換價 股東或棄以股代息 分析料屬短期現象 換股還看長遠派息政策
中行：淨息差壓力大 加強管理力度歷年最大
中行：淨息差壓力大 加強管理力度歷年最大
中行研究院料內地今季GDP增5.1% 消費續為「壓艙石」
中行研究院料內地今季GDP增5.1% 消費續為「壓艙石」
建行：30%派息率不變 研派中期息
建行：30%派息率不變 研派中期息
天貓擬投入500億人幣支援平台商家
天貓擬投入500億人幣支援平台商家
維達逾九成股東接納私有化要約 料8月除牌
維達逾九成股東接納私有化要約 料8月除牌
金管局推動港股ETF中東上市
金管局推動港股ETF中東上市
中東局勢升溫 油價見5個月高 美製造業意外增長 市場下調減息預期
中東局勢升溫 油價見5個月高 美製造業意外增長 市場下調減息預期
比特幣連跌兩日 曾跌穿6.5萬美元
比特幣連跌兩日 曾跌穿6.5萬美元
Tesla首季交付量減 新冠疫情來首見
Tesla首季交付量減 新冠疫情來首見
張兆聰：玖紙現價可博中線回升
張兆聰：玖紙現價可博中線回升
港元定存高息精選
港元定存高息精選
姜靜：歐英紐轉鴿 美元續有支持
姜靜：歐英紐轉鴿 美元續有支持
技術取勝：周大福或上試12.8元
技術取勝：周大福或上試12.8元
劉思明：部分內需股走出谷底 永利可留意
劉思明：部分內需股走出谷底 永利可留意
周顯：中東成經濟助力是誤會
周顯：中東成經濟助力是誤會
湯文亮：港股港樓 料次季皆升
湯文亮：港股港樓 料次季皆升
10區標準補價農轉住每呎2369元起 首階段試行涵蓋元朗北區屯門3區
10區標準補價農轉住每呎2369元起 首階段試行涵蓋元朗北區屯門3區
Blue Coast周六首輪開售422伙
Blue Coast周六首輪開售422伙
天璽‧海3周沽32伙 套現近20億
天璽‧海3周沽32伙 套現近20億
La Prairie料約50萬 短租中環1.9萬呎舖
La Prairie料約50萬 短租中環1.9萬呎舖
天璽‧海主打4房 維港海景成賣點
天璽‧海主打4房 維港海景成賣點
特色戶設私家泳池 草地休閒區
特色戶設私家泳池 草地休閒區
保德信Cathy Hepworth：經濟穩健 新興市場債吸引
保德信Cathy Hepworth：經濟穩健 新興市場債吸引