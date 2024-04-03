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經濟
國際金融

中東局勢升溫 油價見5個月高 美製造業意外增長 市場下調減息預期

【明報專訊】以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館導致多名軍事顧問死亡，恐引發伊朗報復，令中東地緣政治風險升溫。加上墨西哥供應趨緊，且美國製造業活動恢復擴張預示原油需求增加，國際油價昨升至5個月高位。紐約期油昨升穿每桶85美元關口，是去年10月底以來首次。布蘭特期油亦曾升穿每桶89美元，同樣是去年10月底以來新高。美國製造業數據比預期強勁，令市場下調對美聯儲的減息預期，美股三大指數早段下挫，道指繼周一跌逾200點，昨早段再跌450點，標普500指數及納指早段跌約1%。

油價反彈，恐遏抑通脹的努力面臨轉折。在高息環境下，美國經濟仍出乎意料具韌力。周一公布的美國3月ISM製造業指數，自2022年9月以來首次升穿50榮枯線，意外重返擴張水平，反映原油需求增加，並為美聯儲對減息保持耐性提供理據。債券交易員下調對美聯儲的減息預期，6月開始減息的概率曾跌穿50%，昨晚回升至六成，但仍低於一周前的70%。

美元強勢 現貨金價仍創新高

荷蘭國際集團（ING）研究報告指出，美國製造業意外恢復增長，被市場解讀為「美聯儲顯著減息的可能性減少」。市場預計，美聯儲今年減息幅度不足0.65厘，低於美聯儲官員預期的0.75厘。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨維持在4.7厘以上。美國10年期國債孳息率昨高見4.4厘。美匯指數昨曾升至105.1，是去年11月中以來最高。雖然美元強勢，但投資者下調對美聯儲的減息預期，現貨金昨高見每盎司2266.85美元創新高。

中東緊張局勢加劇為原油價格帶來溢價，加上彭博社引述知情人士稱，墨西哥國營石油公司Pemex計劃未來幾個月減少原油出口，並已取消一些向美國、歐洲及亞洲煉油廠供應原油的合約，讓墨西哥本地煉油商在6月初的大選前生產更多汽油和柴油，預示國際原油供應將進一步收緊。

墨擬減出口 預示國際原油供應收緊

隨着墨西哥灣的原油供應可能減少，墨西哥灣生產的Mars混合原油價格受到支持。根據定價機構General Index的數據，Mars混合原油價格周一較期貨每桶溢價1.6美元，是去年11月以來最大的差價。面對全球原油消費持續強勁，加上油組與盟友（OPEC+）限制產量，為油價帶來上行壓力。此外，美國政府可能再次收緊對委內瑞拉的原油出口限制，禁止其利用美元進行交易。摩根大通上周警告，布蘭特原油價格今年可能升至每桶100美元。

彭博社指出，市場預計OPEC+將在周三的會議確認目前的產量政策，這將導致今年底原油求過於供。荷蘭國際集團（ING）大宗商品策略主管Warren Patterson表示，中東緊張局勢升級，與石油基本面轉強同時發生，市場供應正在收緊。

對冲基金持布油淨長倉倉位13月高

洲際交易所歐洲公司（ICE Futures Europe）的數據顯示，對冲基金愈益看好原油，基金經理對布蘭特原油的淨長倉合約倉位達到13個月高位。今年以來布油價格已上漲14%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美匯指數 債息 減息預期 ISM製造業指數 地緣政治 國際油價

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