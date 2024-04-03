維達逾九成股東接納私有化要約 料8月除牌

現時要約人連同一致行動人士持股合計，在維達國際持股比例已經增至約98.68%。

該集團指出，將會盡快向接納要約的股東寄發支票，將不遲於填交接納要約表格或3月31日要約成為無條件之日起計7個營業日內寄發。

公司預料，股份最後將於8月上旬至中旬除牌，並在該段期間寄發餘下要約股份所需的支票。現時有待強制收購的要約股份，只餘1594.12萬股，集團預計於7月9日寄發強制收購通知。

董事會全部辭任 主席任授權代表

隨着要約截止，該集團亦宣布董事會變動，執行董事李朝旺、余毅昉、李潔琳及董義平、非執行董事Jan Christer Johansson、Carl Magnus Groth、Carl Fredrik Stenson Rystedt及Johann Christoph Michalski；替任董事Gert Mikael Schmidt及Dominique Michel Jean Deschamps，全部提出辭任。集團主席胡偉則接任授權代表。