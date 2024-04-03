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經濟

建行：30%派息率不變 研派中期息

【明報專訊】中證監上月公布加強上市公司的監管意見，推動企業一年內多次分紅，建設銀行（0939）首席財務官生柳榮在業績會表示，該行正研究依規有序推動中期分紅（中期息），結合股東意願、資本補充、監管要求和長期可持續發展作考慮。他又指出不會改變約30%的派息率，去年11月金監總局公布的資本新規，對該行資本充足情况會有正面影響。

內地近年多次下調貸款市場報價利率（LPR），內地銀行面對淨利息收益率下跌問題，生柳榮表示內地經濟向好程度有改進，但仍需銀行支持實體經濟，政府工作報告提及融資成本要穩中有降，央行官員亦指有降息降準，展望今年LPR還有一定的下行空間。

有信心今年淨息差領先同業

不過，生柳榮表示，去年該行的一般人民幣存款付息率按年下降0.09個百分點至1.74%，拐點已出現，利好今年控制負債成本。銀行資產收益率面對LPR下降、市場競爭影響，在控制負債成本下降會較有主動權，該行通過分行內部考核機制，引導分行控制3年期以上高息定期存款、利率較高的同業存款等，而資產收益則會改善貸款結構，例如增加利率較高的零售、個人貸款等，有信心今年淨息差可保持較同業領先的水平。

去年9月內地推動現有按揭貸款利率下調，副行長李運稱，今年3月按揭貸款受理量，特別是二手按揭貸款按月回升，今年首季提早償款規模較去年第四季有減少，顯示利息支出有助減少客戶提早償還按揭。

資產質量方面，副行長李民表示，全年資產質量可望保持穩定，該行的逾期率與不良率的剪刀差，已有連續27個季度為負數。重點風險領域方面，該行在房地產企業貸款佔比3.59%，貸款結構合理，而不良貸款生成與2022年基本一致，整體不良率符合管理預期。

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