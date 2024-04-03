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經濟

中行：淨息差壓力大 加強管理力度歷年最大

【明報專訊】四大內銀「工中建農」已於上周公布業績，中國銀行（3988）去年淨息差為1.59厘，為四大內銀中最低。副行長張毅昨於業績會中表示，受人民幣資產收益率不斷走低等因素影響，料今年中行淨息差仍然面臨很大壓力，該行將更加積極主動加強對淨息差的管控，更提到中行今年加強管理淨息差的力度為歷年來最大。

張毅表示，該行將採取一系列主動的措施管理淨息差，境內方面優化資產結構、充分保障實體融資需求，以及加大個人住房貸款及消費貸款的投放。

張毅提到，其中零售貸款為該行整個貸款投放中，屬於收益率高、資本債務少，以及風險成本低的貸款品種，中行將加大這方面的貸款力度。

張毅續稱，中行將加快盤活低效存量信貸資源，如對非銀行金融機構的借款，會做適當及相應的壓縮；加大債券投資力度，適當拉大債券投資的期限；加強對流動性組合的精細化管理，中行於央行有3萬億元人民幣的存款，該行將會加強資金運用，以提高資產收益率。

將加強零售貸款業務

負債端方面，張毅指中行將持續推動負債成本的下降，加強場景獲客力度，透過代發薪及快速支付等業務機會，促進低成本資金的佔比不斷上升；今年亦大力加強對高成本存款的壓降力度，如結構存款及3年期以上的大額存單，該行將制定合理的增長目標，適當控制其高成本資金的佔比。

張毅提到，去年貸款市場報價利率（LPR）兩次的下降對今年淨息差、今年2月5年期的LPR下調25點子，以及去年9月存量房貸利率調整，令中行今年淨息差受壓。

張毅亦提到，雖然去年存款利率下降三次，但存款定期化及長期化趨勢仍然明顯，再加上市場對資金的競爭加劇，亦為中行淨息差受壓的因素。

相關字詞﹕競爭 貸款 零售貸款 貸款市場報價利率 資金成本 張毅 中行 淨息差 中國銀行

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