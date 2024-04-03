新創建曾跌穿轉換價 股東或棄以股代息 分析料屬短期現象 換股還看長遠派息政策

明報記者 陳偉燊

根據去年尾新創建的公告，在母公司周大福企業完成收購要約後，公眾持股量跌至22.17%，聯交所授出豁免低於公眾持股期限至5月23日。該集團即趁派成績表時，大手派息並提供以股代息選擇，實物持股股東最後填表提供選項的最後日期為本周五。隨着該股在3月8日除淨後，股價持續走弱，到上周三及周四，股價一度分別收報6.54元及6.5元，連續兩日跌穿轉換價。隨着確定換股選擇的最後期限臨近，若股價低於轉換股情况持續，或增加股民轉以現金收息的機率。不過該股股價昨收報6.59元，重回轉換價之上。

中期息連特別息 最多轉逾2.75億股

若按現時所定換股價計算，現時新創建公眾持股逾8.67億股，中期息連特別息計算，最多可轉換逾2.75億股，公眾持股因此可增至近11.43億股。假設大股東周企選擇全部收取現金股息，公眾持股量將增佔擴大後股本約27.29%，總股本最多增至近41.9億股。這比只派中期息0.3元下，公眾持股只能轉換股本3949.48萬股更多，更大增恢復公眾持股的機率，同時股民亦毋須付佣金及印花稅而增加持股，以及可以較少持股增大持有一整手股份的機會。周企亦不用付配股佣金及以折讓價配股，以維持新創建公眾持股；新創建則變相增大股本、增大市值，以及減少現金股息開支。

增公眾持股符規定 省現金股息開支

獨立股評人彭偉新指出：「一般上市公司宣布以股代息，在發行股份前多數股價會視乎市場氣氛圍繞轉換價上落，期間無疑存在不確定性及面對短期股價波動影響，但就算低過換股價，不代表股民不選擇以股代息。」他認為，最重要是看投資者長遠是否看好所投資的股份而作出抉擇。上市公司提供以股代息，可以減少現金派息，並且在股本權益反映其價值，亦不用在公眾持股量不足時，付出成本配售股份，藉此恢復公眾持股量。