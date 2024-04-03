Shein據報去年純利逾20億美元 未來數周獲中證監批境外上市

美國共和黨參議員盧比奥（Marco Rubio） 於今年2月，曾發公開信促請美國證券交易委員會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler），要求Shein就其公司結構，以及與中國政府及中國共產黨的關係作特別披露。而報道亦引述消息表示，Shein早於去年11月提交有關美國上市的機密文件，惟集團幾乎沒有從美國證券交易委員會（SEC）得到任何消息，因此集團仍視赴倫敦上市為後備計劃。

縱目科技擬港集資最多11.7億

另外，據路透社旗下IFR報道，上周四入表港交所申請來港上市的自動駕駛解決方案供應商縱目科技，擬集資1億至1.5億美元，即最多集資11.7億港元，聯合保薦人為華泰國際及法國巴黎銀行。縱目投資者包括有小米（1810）。而經營Lalamove及貨拉拉的拉拉科技，昨日向港交所第三度遞表申請上市，集團去年扭虧轉賺9.73億美元。

明報記者