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經濟

Shein據報去年純利逾20億美元 未來數周獲中證監批境外上市

【明報專訊】據英國《金融時報》引述4名消息人士報道，中國網上時裝零售商Shein去年純利超過20億美元，分別超過2022年及2021年的7億美元及11億美元，而其商品交易總額（GMV）約為450億美元。報道同時引述兩名熟悉Shein境外上市申請的人士消息指，集團將於未來數周來獲中證監放行，批准於境外上市。Shein拒絕就其財務數據回應《金融時報》。

美國共和黨參議員盧比奥（Marco Rubio） 於今年2月，曾發公開信促請美國證券交易委員會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler），要求Shein就其公司結構，以及與中國政府及中國共產黨的關係作特別披露。而報道亦引述消息表示，Shein早於去年11月提交有關美國上市的機密文件，惟集團幾乎沒有從美國證券交易委員會（SEC）得到任何消息，因此集團仍視赴倫敦上市為後備計劃。

縱目科技擬港集資最多11.7億

另外，據路透社旗下IFR報道，上周四入表港交所申請來港上市的自動駕駛解決方案供應商縱目科技，擬集資1億至1.5億美元，即最多集資11.7億港元，聯合保薦人為華泰國際及法國巴黎銀行。縱目投資者包括有小米（1810）。而經營Lalamove及貨拉拉的拉拉科技，昨日向港交所第三度遞表申請上市，集團去年扭虧轉賺9.73億美元。

明報記者

相關字詞﹕商品交易總額 上市 中證監 境外上市 境外上市備案制度

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