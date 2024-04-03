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經濟

恒指漲390點 萬七關得而復失

【明報專訊】內地經濟數據報喜，財新中國3月製造業採購經理人指數（PMI）升至51.1，為一年高位，支持港股昨長假期後復市、第二季開局一度勁彈逾460點，重上萬七點關口。恒指收市升390點，報16,931點，成交增至逾1400億元。分析認為，公司業績期過後，有資金重新部署倉位，令昨日大市成交增加。

北水淨買37億 大市成交增至1441億

不過，美國經濟數據強勁，市場對美國6月減息預期進一步下降至約五成，推升美匯指數一度升逾105的4個半月高位，在岸人民幣低見7.2365，同見4個半月低位，暫限制港股突破萬七關。恒指昨高開270點，已為全日低位，其後升幅擴大，最多升465點，高見17,007點，之後升勢回順，收市未能企穩萬七關，報16,931點，連升兩個交易日，累漲538點或3.29%。國指收報5960點，升2.6%。科指收報3543點，升1.9%。

大市成交連續3個交易日增加，昨增至1441億元，較上日增近23%。港股通下的北水，淨流入近37億元，盈富基金（2800）錄淨流入15.24億元，全日成交達85億元，成交榜排第二。美團（3690）錄淨流入3.18億元；騰訊（0700）淨流入1105萬元：惟小米（1810）卻錄淨流出9.9億元。

科網股普遍做好及成交大，小米新車據報接單勝預期，兼獲高盛上調目標價，支持股價曾升一成六（見另文），收市升9%，成交近90億元，成交榜排首位；美團升4.7%，再晉身紅底股，收報101.4元。騰訊及阿里巴巴（9988）升約1%，成交分別達82億元及45億元。

中特估概念股做好，石油股隨油價向好表現尤佳，「三桶油」中石油（0857）、中海油（0883）及中石化（0386）升5%至6%。中石油A股市值昨增至逾1.61萬億元人民幣，超越工行（1398）A股排名第二，僅次貴州茅台。金價破頂，靈寶黃金（3330）、山東黃金（1787）、招金（1818）升6%至8%。

分析：業績期後資金重新部署倉位

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，內地經濟數據勝預期，A股過去數個交易日累積一定升幅，港股昨在長假期後復市追回內地股市升幅，加上很多公司已業績放榜，資金重新部署倉位，令昨日成交增加。本周港股只有3個交易日，後市視乎A股升勢能否持續，由於港股昨曾衝上萬七點，暫時大跌機率不大，支持位16,200點。

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