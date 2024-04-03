明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

電動車熱賣 小米最多升16%領漲港股 高盛：業務第4年可扭虧 未來數月產能關鍵

【明報專訊】小米（1810）上周四（3月28日）正式加入造車新勢力，推出三款「小米SU7」電動車，售價由21.59萬元人民幣起跳，券商反應普遍正面。其中高盛預計小米SU7將成為內地銷量前三的高端電動車之一，並預料小米汽車業務2028年能實現盈利。券商唱好（見表1），股價亦見支持，小米昨日最多升16%，收市報16.28元，升8.97%；其他電動車股表現各異，當中小鵬（9868）收市跌逾5.6%（見表2）。

明報記者 蕭嘉聰

小米SU7開售24小時後銷售突破8.89萬輛，集團董事長雷軍昨預告今日（3日）將是「激動人心的一天」，小米將於北京亦莊的汽車工廠舉辦小米SU7首批交付儀式，全國28城交付中心亦同步開始交付。另據內媒報道，小米汽車近日要求供應商增加產能至月產1萬輛，當中重點增加高配版車型產能。

今日首批交付 雷軍：激動人心

高盛發表報告表示，小米SU7登場有驚喜，定價範圍亦符合預期，相信小米有能力成為市場價格領導者；首24小時的訂單量高於預期，加上3個版本使產品組合更平衡，料小米SU7銷售及平均售價潛力均勝預期。

該行又指出，小米SU7以領先的規格和智慧生態系統為核心優勢，已展現成為中國最暢銷高端電動車之一的潛力，未來數月如何盡快提升產能將成關鍵，但相信若工廠實行兩班制，產能將有100%上升空間。該行將小米今年至2026年收入預測上調2%至6%，預期今年至2026年小米汽車銷量將達10萬、17萬及32.6萬輛，佔整體內地電動車銷售分別1%、1.5%及2.5%，至2028年更可以扭虧為盈。

野村：或對小鵬蔚來構成壓力

野村認為，小米電動車型號SU7預訂量超出預期，相信其電動車市佔率將快速增長，不過整體市場情緒疲軟，因此維持「中性」評級，目標價由18.6元下調至17元，以反映電動車市場估值下跌。該行表示，小米汽車具競爭力的規格及強勁預訂量或短期對同業如小鵬P7i、蔚來（9866）ET5等車型構成壓力，不過分銷管道尚未成熟，初期或拖累銷售表現。

摩通：品牌知名度高手頭現金足

摩根大通表示，小米將成為電動車行業的有力競爭者，其品牌知名度較其他電動車品牌更高，是其強大的競爭優勢，小米在中國擁有逾一萬間門市，分銷能力及品牌知名度將成為推動銷售的強大資源。此外，內地汽車市場價格競爭激烈，市場競爭等同於電動車公司資產負債表實力的競爭，而小米手頭現金充裕，至去年擁有約1100億元人民幣現金。

該行又指出，由於營運規模較小、持續研發和資本支出，小米電動車業務在最初幾年或未能盈利，不過集團現金狀况強勁及核心智慧手機業務EBITDA流入，相信投資者更關注汽車銷售趨勢及新車型訂單表現。

相關字詞﹕小米SU7 蔚來 摩根大通 電動車 高盛 小米

上 / 下一篇新聞

乘聯會：內地3月新能源車批發銷量增33%
乘聯會：內地3月新能源車批發銷量增33%
恒指漲390點 萬七關得而復失
恒指漲390點 萬七關得而復失
逾60企業「死線」前未發業績停牌 內房重災
逾60企業「死線」前未發業績停牌 內房重災
阿里上季斥374億回購 近8季最多
阿里上季斥374億回購 近8季最多
Shein據報去年純利逾20億美元 未來數周獲中證監批境外上市
Shein據報去年純利逾20億美元 未來數周獲中證監批境外上市
新創建曾跌穿轉換價 股東或棄以股代息 分析料屬短期現象 換股還看長遠派息政策
新創建曾跌穿轉換價 股東或棄以股代息 分析料屬短期現象 換股還看長遠派息政策
中行：淨息差壓力大 加強管理力度歷年最大
中行：淨息差壓力大 加強管理力度歷年最大
中行研究院料內地今季GDP增5.1% 消費續為「壓艙石」
中行研究院料內地今季GDP增5.1% 消費續為「壓艙石」
建行：30%派息率不變 研派中期息
建行：30%派息率不變 研派中期息
天貓擬投入500億人幣支援平台商家
天貓擬投入500億人幣支援平台商家
維達逾九成股東接納私有化要約 料8月除牌
維達逾九成股東接納私有化要約 料8月除牌
金管局推動港股ETF中東上市
金管局推動港股ETF中東上市
中東局勢升溫 油價見5個月高 美製造業意外增長 市場下調減息預期
中東局勢升溫 油價見5個月高 美製造業意外增長 市場下調減息預期
比特幣連跌兩日 曾跌穿6.5萬美元
比特幣連跌兩日 曾跌穿6.5萬美元
Tesla首季交付量減 新冠疫情來首見
Tesla首季交付量減 新冠疫情來首見
張兆聰：玖紙現價可博中線回升
張兆聰：玖紙現價可博中線回升
港元定存高息精選
港元定存高息精選
姜靜：歐英紐轉鴿 美元續有支持
姜靜：歐英紐轉鴿 美元續有支持
技術取勝：周大福或上試12.8元
技術取勝：周大福或上試12.8元
劉思明：部分內需股走出谷底 永利可留意
劉思明：部分內需股走出谷底 永利可留意
周顯：中東成經濟助力是誤會
周顯：中東成經濟助力是誤會
湯文亮：港股港樓 料次季皆升
湯文亮：港股港樓 料次季皆升
10區標準補價農轉住每呎2369元起 首階段試行涵蓋元朗北區屯門3區
10區標準補價農轉住每呎2369元起 首階段試行涵蓋元朗北區屯門3區
東九工廈轉住宅 標準補價一年跌五成
東九工廈轉住宅 標準補價一年跌五成
Blue Coast周六首輪開售422伙
Blue Coast周六首輪開售422伙
天璽‧海3周沽32伙 套現近20億
天璽‧海3周沽32伙 套現近20億
La Prairie料約50萬 短租中環1.9萬呎舖
La Prairie料約50萬 短租中環1.9萬呎舖
天璽‧海主打4房 維港海景成賣點
天璽‧海主打4房 維港海景成賣點
特色戶設私家泳池 草地休閒區
特色戶設私家泳池 草地休閒區
保德信Cathy Hepworth：經濟穩健 新興市場債吸引
保德信Cathy Hepworth：經濟穩健 新興市場債吸引