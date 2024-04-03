電動車熱賣 小米最多升16%領漲港股 高盛：業務第4年可扭虧 未來數月產能關鍵

明報記者 蕭嘉聰

小米SU7開售24小時後銷售突破8.89萬輛，集團董事長雷軍昨預告今日（3日）將是「激動人心的一天」，小米將於北京亦莊的汽車工廠舉辦小米SU7首批交付儀式，全國28城交付中心亦同步開始交付。另據內媒報道，小米汽車近日要求供應商增加產能至月產1萬輛，當中重點增加高配版車型產能。

今日首批交付 雷軍：激動人心

高盛發表報告表示，小米SU7登場有驚喜，定價範圍亦符合預期，相信小米有能力成為市場價格領導者；首24小時的訂單量高於預期，加上3個版本使產品組合更平衡，料小米SU7銷售及平均售價潛力均勝預期。

該行又指出，小米SU7以領先的規格和智慧生態系統為核心優勢，已展現成為中國最暢銷高端電動車之一的潛力，未來數月如何盡快提升產能將成關鍵，但相信若工廠實行兩班制，產能將有100%上升空間。該行將小米今年至2026年收入預測上調2%至6%，預期今年至2026年小米汽車銷量將達10萬、17萬及32.6萬輛，佔整體內地電動車銷售分別1%、1.5%及2.5%，至2028年更可以扭虧為盈。

野村：或對小鵬蔚來構成壓力

野村認為，小米電動車型號SU7預訂量超出預期，相信其電動車市佔率將快速增長，不過整體市場情緒疲軟，因此維持「中性」評級，目標價由18.6元下調至17元，以反映電動車市場估值下跌。該行表示，小米汽車具競爭力的規格及強勁預訂量或短期對同業如小鵬P7i、蔚來（9866）ET5等車型構成壓力，不過分銷管道尚未成熟，初期或拖累銷售表現。

摩通：品牌知名度高手頭現金足

摩根大通表示，小米將成為電動車行業的有力競爭者，其品牌知名度較其他電動車品牌更高，是其強大的競爭優勢，小米在中國擁有逾一萬間門市，分銷能力及品牌知名度將成為推動銷售的強大資源。此外，內地汽車市場價格競爭激烈，市場競爭等同於電動車公司資產負債表實力的競爭，而小米手頭現金充裕，至去年擁有約1100億元人民幣現金。

該行又指出，由於營運規模較小、持續研發和資本支出，小米電動車業務在最初幾年或未能盈利，不過集團現金狀况強勁及核心智慧手機業務EBITDA流入，相信投資者更關注汽車銷售趨勢及新車型訂單表現。